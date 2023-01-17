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2022年台灣健康城市暨高齡友善城市　台南勞工局抱雙獎獻獎

▲台南市勞工局參加2022年台灣健康城市暨高齡友善城市獎及海報獎，榮獲衛福部『雙獎』肯定，於市政會議進行獻獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局參加2022年台灣健康城市暨高齡友善城市獎及海報獎，榮獲衛福部『雙獎』肯定，於市政會議進行獻獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局參加2022年台灣健康城市暨高齡友善城市獎及海報獎，榮獲衛福部『雙獎』肯定，「活躍老化」計畫執行成果榮獲高齡友善城市獎-「活躍獎」；「促進特定族群健康平等」計畫榮獲健康城市類海報獎-「銀獎」，喜抱雙獎，於17日市政會議進行獻獎。

▲台南市勞工局參加2022年台灣健康城市暨高齡友善城市獎及海報獎，榮獲衛福部『雙獎』肯定，於市政會議進行獻獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲在會中表示，衛福部舉辦之「台灣健康城市暨高齡友善城市獎」，係國家透過評選機制選出推動具在地特色之健康城市暨高齡友善城市之計畫措施，以作為其他地方政府學習之楷模，「台灣健康城市暨高齡友善城市獎」分為健康城市獎及高齡友善城市獎兩大類，需通過書面審查、口頭簡報及實地訪查三階段，並需在眾多參獎者的激烈競爭中脫穎而出真不容易，這次總計有361個單位角逐，其中「高齡友善城市獎-活躍獎」全國5單位獲獎，南市勞工局是台南市唯一獲獎單位，更顯不易，代表全市民朋友肯定團隊對長者生活獲得更高滿足所作的努力！

2025台灣即將邁入「超高齡社會」，依2021年統計資料顯示，台南市45歲以上中高齡及高齡者就業佔比４3.79%，高於台灣地區41.53%，且佔比為六都最高，表示中高齡及高齡者為台南市極重要的勞動力，勞工局運用歷年全國首創或全國唯一有利中老年勞工的活躍老化創新措施，在超高齡時代來臨前，整合資源領先建立中老年勞工終身學習、社會參與、促進就業及促進健康的「活躍老化」Model，延續健康勞動力的創新作為，值得其他縣市效法學習，如勞工領袖大學機制讓中老年勞工終身學習、勞工社會對話論壇提供資深工會幹部領袖參與意見、做工行善團推動弱勢房屋修繕及弱勢義剪服務，讓年長專業志工貢獻價值、幸福勞工學苑規劃促進中高齡身心健康課程，並規劃照顧服務員專班幫助不易二度就業的中老年人找到工作，這次參獎計畫因「創新有效」脫潁而出！

此外，為展現健康城市暨高齡友善城市推動成果，衛福部另規劃「台灣健康城市暨高齡友善城市海報獎」，今年海報獎總計有136個單位參加評選，全國僅有14單位獲獎，南市勞工局「我們在意你-特定族群健康平等新點子」作品榮獲「健康城市類」海報獎「銀獎」，勞工局在眾多參賽單位角逐中『抱雙獎』，實屬不易，肯定勞工局王鑫基局長及團隊的努力。

▲台南市勞工局參加2022年台灣健康城市暨高齡友善城市獎及海報獎，榮獲衛福部『雙獎』肯定，於市政會議進行獻獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，台南市就業人口數約97萬7000人，受僱勞工近半數為45歲以上的中高齡勞工，無一定雇主勞工所組成的職業工會亦有337個，7成以上工會幹部逾55歲，就業人口及工會老化問題將隨超高齡時代來臨日趨嚴重，建立「活躍老化」的模組刻不容緩。

這次「高齡友善城市獎-活躍獎」得獎計畫名稱為「勞工桶篐共好築夢平台-高年級生創價斜槓人生」，展現台南市勞工局團隊以『桶箍』的角色，整合跨部門、跨領域的資源，在超高齡時代來臨前，領先建立逾55歲勞工或專業退休者(參獎計畫稱之為高年級生)「活躍老化」之5P (Platform)策略平台Model，5 P策略平台包括教育及終身學習平台、社會參與平台、價值貢獻平台、促進健康平台及促進就業平台，推動9項全國首創及7項全國唯一之創新措施，具特色，尤其勞工領袖大學完整的階梯學習系統(分初階、進階、高階）及終身回訓機制的「菁英班」，自2021年至2022年已培育3522名勞工幹部，受到評審委員高度肯定；「做工行善團」結合專業志工提供弱勢房屋修繕，二手家具及弱勢義剪等提升了行善團成員的社會貢獻，更為弱勢族群帶來希望，讓評審委員印象深刻並大力肯定台南市人才公益活躍老化的價值。這些創新作為都值得大規模推廣，勞工局建立六大項擴散機制，更有助其他單位觀摩學習。

▲台南市勞工局參加2022年台灣健康城市暨高齡友善城市獎及海報獎，榮獲衛福部『雙獎』肯定，於市政會議進行獻獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基說，勞工局將推動市政的成績透過參獎，是為了做得更好，今年「活躍老化」的模組獲得高齡友善城市「活躍獎」的肯定，有效讓高年級生達到「有知識」、「有自信」、「有價值」、「有健康」、「有工作」的5H(Have)斜槓創價人生；「促進特定族群健康平等」計畫榮獲健康城市類海報獎「銀獎」肯定，足證台南市是一個有愛健康、展現活力、築夢踏實的希望家園！

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