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台南學甲豐和里反對設置大型養豬場　自救會持白布條抗議縱容施工

▲台南市學甲豐和里反對設置大型養豬場自救會，發動里民持白布條到學甲區公所抗議縱容施工，自救會長吳采鴻把聯署書送交學甲區公所主秘王文波。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市學甲豐和里反對設置大型養豬場自救會，發動里民持白布條到學甲區公所抗議縱容施工，自救會長吳采鴻把聯署書送交學甲區公所主秘王文波。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲豐和里反對設置大型養豬場自救會，17日不滿2個月前已經阻止施工的大型養豬場死灰復燃持續填土施工，由自救會長吳采鴻及豐和里長賴清田率領近百位居民，前往學甲區公所及市府民治中心持白布條抗議，抗議民眾強調如果不撤銷興建執照，不停止施工，將會不定期持續抗議到底。

自救會長吳采鴻表示，豐和里民抗議養豬業者在台南市學甲區豐和里地區（宅仔港段174-80及274-115地號）面積約近1甲6分，設置1萬5000頭的大型養豬場，勢必會造成一輩子養殖漁業魚民，用水取水，水源的污染，空氣品質危害，以及臭味沖天，居民堅決反對及不歡迎下，5個月前在社區活動中心成立「學甲豐和里反對設置大型養豬場自救會」，當時出席的市府農業局畜牧科長徐幸君也強調會先請養豬場停工，等與地方取得共識才可以施工。

未料，養豬業者於11月9日竟然在沒有與自救會達成協議下自行復工，再度引起自救會成員強烈不滿，11月14日曾經由自救會長吳采鴻及豐和里長賴清田率領大批居民，前往施工現場持白布條抗議後停止施工，沒想到事隔近2個月，在1月7日及11日二度又發現業者在現場回填混凝土塊、磚塊及碎石等營建剩餘土石方，意圖強行施工，自救會人員前往阻止。

16日由農業局、地政局、工務局、環保局、警察局、學甲區公所等人現勘，農業局表示，已違反農業發展條例施行細則2-1條，市府地政局將依違反區域計畫法21條開罰，要求業者立即停止一切非法使用及限期改善，若不遵從者，將按次處罰。

▲台南市學甲豐和里反對設置大型養豬場自救會，發動里民持白布條到學甲區公所抗議縱容施工，自救會長吳采鴻把聯署書送交學甲區公所主秘王文波。（圖／記者林悅翻攝，下同）

自救會長吳采鴻指出，豐和社區雖離養豬場700公尺，大排經過只有100多公尺距離社區，沼氣會隨大排溝，飄向美豐新城社區，異味終年不斷。附近有3間安養院及某知名文化資產藝術景點約近180公尺，學甲商圈外來遊客，大部分由景點出來，而來市區消費，學甲商街生意未來也會受到很大的影響等。

學甲分局長劉全福率領警察維持秩序，抗議民眾持白布條抗議，隨後把學甲區10位里長及200多位民眾聯署書送交學甲區公所主秘王文波後大呼抗議口號，隨即轉往市府抗議，強調業者是以偷渡方式來進行擴建大型養豬場，不但全力抗爭，而且表達不滿，市府應該即刻停工，而且廢除養豬場建照，否則將會不定期持續抗議到底。

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