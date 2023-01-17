4男台南牛肉湯熱血之旅　闖紅燈毒渣露餡遭南警強制終結

▲台南市警二分局南門派出所員警於凌晨攔查闖紅燈自小客車，查獲車上4人吸毒，全案依毒品罪嫌送辦，並告發闖紅燈紅單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局南門派出所員警於17日凌晨3時50分許，巡經康樂街發現前方急駛而來之汽車無視警察停等在前，竟當場闖紅燈違規呼嘯而過，警方進行攔查發現車門座位旁發現1包0.25公克之白色粉末包裝，經將車上4人帶回尿驗，4人均呈現第三級毒品愷他命陽性反應，全案依毒品罪嫌送辦，並告發闖紅燈紅單。

警方指出，二分局南門所警員黃韋勳見狀調頭實施攔檢盤查，經瞭解車上4名男子遠從彰化而來，因未注意號誌竟在員警前公然違規闖紅燈。續經配合檢視車內狀況，眼尖之黃員立即在車門座位旁發現1包0.25公克之白色粉末包裝，經將李姓駕駛及車內3名男子帶回實施毒品及尿液檢驗，4人均呈現第三級毒品愷他命陽性反應，全案依毒品罪嫌調查送辦，並收下1張闖紅燈之交通違規罰單，處新台幣2700元罰鍰。

據警方調查，23歲李姓駕駛人係台中中區人，駕車在載著24歲藍姓、23歲鄭姓、23歲陳姓（3人都是彰化埔心鄉人）等友人，4人心血來潮相約夜衝台南康樂街，趕著清晨4時要當首批客人來品嘗榮獲「必比登」推介、經營近30年牛肉湯店，因邊開車邊找店，疏未注意道路號誌，竟在警察面前闖紅燈遭攔查。且因李姓駕駛之前吸食愷他命卻未丟棄之毒品包殘渣，也為員警手電筒照射下漏餡遭帶回，結果4人也因毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，調查過程中，員警也勸誡4人，「牛肉湯多喝有益、毒品再吸危害健康」。