台南科技公司暗夜爆炸　「4樓破大洞」鐵器碎片噴滿街...影像曝

▲台南市安南區工明南一路1家科技公司，凌晨突然發生爆炸狀況，消防人員前往救災，幸無人員傷亡。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區工明南一路1家科技公司，17日清晨傳出巨大爆炸聲響，附近民眾都被爆炸聲驚醒，消防局119勤務中心據報出動大批消防人車前往搶救，消防人員到場時已無明顯火煙，4樓外牆有1個約9平方公尺破洞，路面散布許多鐵器碎片、棉絮，幸無人員傷亡，目前肇事原因及相關責任正由消、警調查處理中。

台南市消防局119勤務中心17日凌晨近4時半許，接獲民眾報案，指安南區工明南一路的這家科技公司傳出巨大爆炸聲響，消防局派出各式救災車輛12輛、35人員前往搶救，消防人員到場後，發現公司大樓外觀已無明顯火煙。現場也沒有人傷亡。

消防人員進入公司廠區內部逐層搜索，也未發現有火煙情況，並確認無化學物質外洩，無人員傷亡，初步研判是廠區4樓位置發生爆炸狀況，4樓外牆有1個約9平方公尺大破洞，路面散落許多鐵器與棉絮，幸當時公司外路面沒有人車經過，否則後果難以想像。

根據員工表示，發生爆炸的位置是置放烤箱的地點，爆炸面積約25平方公尺、財損約2萬元，現場交由廠方處理，並由消防局火調科及三分局進一步調查爆炸原因及相關責任。