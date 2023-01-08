　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

教育部孝道教育競賽結果出爐　192件作品獲獎

▲教育部表揚孝道教育競賽得獎者。（圖／教育部提供）

▲教育部表揚孝道教育競賽得獎者。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

為提倡孝道觀念，教育部國民及學前教育署舉辦第五屆孝道教育系列競賽，共有故事徵文、繪畫、漫畫、攝影、短片、行動學校等6類項目，今年有1272件作品參賽，日前經評審團審查後共計192件作品獲獎，以多元作品形式展現孝道精神。

國教署指出，今年競賽由國立高雄師大附中籌劃，台積電慈善基金會、台灣普力關懷協會協助，作品來自全台各地，內容相當多元豐富，不少作品取自與家人相處的日常，像是日常聊天、看電視等，顯現了生活中最真誠的孝道互動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國教署說明，今年賽事除了故事徵文與行動學校甄選外，還有繪畫、漫畫競賽，並新增攝影及短片類競賽，其中攝影類有母女的出遊、阿嬤教導孫女作業、孫子陪伴爺爺參與活動等主題；短片類有記錄爸媽的日常、製作甜點給父母等方式呈現24孝；行動學校則辦理說故事、刊物、影片與主題課程等活動，表現孝道的多元創意。

國教署指出，競賽獲獎作品將收納於「孝道教育資源中心」優良作品集與聯絡簿中，未來也將持續辦理孝道教育系列競賽活動，讓孝道倫理扎根社會。相關資訊可至「孝道教育資源中心」查詢。

ET快訊
《炎上》被酸沒料　黃瀞瑩辣曬「蕾絲透視戰袍」！粉絲流鼻血了
一次看怎領6000元現金　擬線上申請、ATM、郵局臨櫃3方案
不是柯震東！　峮峮買星星對象是他…還甜喊：謝謝峮寶貝
男友月薪12萬　同居見「1習慣」怕爆不敢嫁！兩派戰翻
快訊／16歲媽餵完離開10分鐘　2月女嬰溢奶猝死！
桃園大停水！　張善政怒了：無法接受
南港女到超商偷東西！　身上竟有300萬現金
揭秘兩岸擺渡人　服務數十萬隔離者「解封再見，不解散！」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

教育部孝道教育競賽結果出爐　192件作品獲獎

「1.5小時航程等3年」！馬祖小三通8日也復航　團圓過年鄉親超期待

寒流一波波　谷關溫泉飯店業者推800元雙人溫泉餐

未來親家母竟是初戀女友！　他怒逼女兒分手　當年虐心內幕曝光

王世堅《炎上》脫稿演出變質詢台！他再點名1人表現超炸：屌打全部

大陸今起解封！春節飛陸「4航點」航班訂位率破8成

妹妹劈腿「一群乾爹搶包養」　酸言羞辱姊姊：妳像我就不用領28K了

火災應變三步驟！第一件事「不是滅火、打119」

「防疫津貼拖3年」還沒領到！　一線醫護嘆：我們依然是免洗筷

去年才說凍漲！南霸天「茶の魔手」撐不住了　飲料全貴5元

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

男搬PS2與友重拾大學回憶　想盡辦法開機！成功秒歡呼

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

舒華首次IG直播：打字快點！　驚見「粉絲男友腿毛」笑瘋XD

小三通復航首日87人進出港　夫妻分離3年興奮躍身擁吻！

陶晶瑩心疼小甜甜開轟　「其實有很多人是幫兇」

小S「主動密派翠克」不理陳漢典　蔡康永起身拒錄：太辱沒我身分

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

靠確診匡列單確認關係　對象填「朋友」她氣炸

單親爸教「如何放下」　提3不口訣籲男女清醒

教育部孝道教育競賽結果出爐　192件作品獲獎

「1.5小時航程等3年」！馬祖小三通8日也復航　團圓過年鄉親超期待

寒流一波波　谷關溫泉飯店業者推800元雙人溫泉餐

未來親家母竟是初戀女友！　他怒逼女兒分手　當年虐心內幕曝光

王世堅《炎上》脫稿演出變質詢台！他再點名1人表現超炸：屌打全部

大陸今起解封！春節飛陸「4航點」航班訂位率破8成

妹妹劈腿「一群乾爹搶包養」　酸言羞辱姊姊：妳像我就不用領28K了

火災應變三步驟！第一件事「不是滅火、打119」

「防疫津貼拖3年」還沒領到！　一線醫護嘆：我們依然是免洗筷

去年才說凍漲！南霸天「茶の魔手」撐不住了　飲料全貴5元

滴妹越南解放泳裝「渾圓形狀外露」半球被萬人看光！從上往下近拍兇爆

女行員激似女星「林予晞」！助警阻詐688萬元獲警局長表揚

王浩宇開嗆賴清德：發言很危險！　「你是執政黨副總統欸」

《炎上》被博恩酸沒料　學姊辣曬「蕾絲透視戰袍」！粉絲流鼻血了

《孤獨搖滾》系列T恤推出！小孤獨超帥彈吉他、社恐版本：活..活著對不起

屏東縣府+屏東市公所歲末關懷　發放105萬給千戶弱勢家庭

教育部孝道教育競賽結果出爐　192件作品獲獎

歐江安派駐紐西蘭　外交部資電處長劉永健接任發言人

「1.5小時航程等3年」！馬祖小三通8日也復航　團圓過年鄉親超期待

寒流一波波　谷關溫泉飯店業者推800元雙人溫泉餐

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

生活熱門新聞

看完不敢吃了！南韓旅遊恐怖真相　一票人嚇呆

王世堅《炎上》最神秘嘉賓曝光　韓國瑜說話了

新竹棒球場　施工廠商董座回應了

經過就想買的飲料店？鄉民推爆這1家

明全台有雨！　下波恐「濕冷寒流」時間曝

癸卯年是黑兔年　命理師警告「6生肖」要當心

LINE隱藏版「兔年祝賀貼圖」太可愛！35款免費下載

日AV年度銷售第一是：女團出身藝能人

詭異山路驚見「一排飯碗」　眾人勸他快逃

台中人氣麵包抵制代購　遭網負評

奧客把客人當店員罵：叫主管出來

2行業補班日一律放假！鄉民揭殘酷內幕

病毒殘留PCR陽性！高端戰士「東京5日遊」全毀

王世堅《炎上》脫稿演出！他再點名1人表現超炸

更多熱門

相關新聞

大學學倫案件頻傳！四大專協進會建議：採調查、審議2階段處理

大學學倫案件頻傳！四大專協進會建議：採調查、審議2階段處理

政治人物博碩士論文抄襲被撤銷學位事件連環爆，也讓各界質疑大學把關不夠嚴謹，在今（6日）大學校長會議上，四大協進會提案建議修正教育部學倫處理原則，將學倫案件審理區分為「審議決定、專業調查」兩階段，由學校建立常設、公開性質的審定委員會，以杜絕外界質疑。

私大校長建議碩士不寫論文　教部：「限專業領域」研究後提供參考規範

私大校長建議碩士不寫論文　教部：「限專業領域」研究後提供參考規範

四大協進會提案改善學倫　教長：博碩士論文公開為原則、保密例外

四大協進會提案改善學倫　教長：博碩士論文公開為原則、保密例外

批學雜費變政治問題「謀殺台灣高教」！賀陳弘籲建立定期調整機制

批學雜費變政治問題「謀殺台灣高教」！賀陳弘籲建立定期調整機制

少子化海嘯衝擊！教長提6個策略因應「實踐台灣高教3個願景」

少子化海嘯衝擊！教長提6個策略因應「實踐台灣高教3個願景」

關鍵字：

孝道教育系列競賽 教育部國教署

讀者迴響

熱門新聞

地勤蹲下撿文件！下秒遭飛機輾死

宋逸民陷爭議「弟弟宋達民鬆口告誡7字」

王世堅被炎上到臉僵！網怒「這1段子」最惡劣

看完不敢吃了！南韓旅遊恐怖真相　一票人嚇呆

陳維齡真演過戲！露雙峰演「皮卡丘」

王世堅《炎上》最神秘嘉賓曝光　韓國瑜說話了

南昌凌晨重大車禍致17死、22傷！交警發文示警

謝承均還原「白家綺談小甜甜哭」

李連杰79億財產都給她！　61歲利智凍齡正面照曝光

汪小菲2度收大S律師函！深夜直播飆罵「有臉嗎你」

新竹棒球場　施工廠商董座回應了

白家綺21歲差很大舊片起底！

Jessie J驚喜再宣布：我懷孕了！

成功嶺新兵：林北殺人犯！　嗆女輔導長

經過就想買的飲料店？鄉民推爆這1家

更多

最夯影音

更多
王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應
男搬PS2與友重拾大學回憶　想盡辦法開機！成功秒歡呼

男搬PS2與友重拾大學回憶　想盡辦法開機！成功秒歡呼

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

舒華首次IG直播：打字快點！　驚見「粉絲男友腿毛」笑瘋XD

舒華首次IG直播：打字快點！　驚見「粉絲男友腿毛」笑瘋XD

小三通復航首日87人進出港　夫妻分離3年興奮躍身擁吻！

小三通復航首日87人進出港　夫妻分離3年興奮躍身擁吻！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面