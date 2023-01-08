教育部孝道教育競賽結果出爐　192件作品獲獎

▲教育部表揚孝道教育競賽得獎者。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

為提倡孝道觀念，教育部國民及學前教育署舉辦第五屆孝道教育系列競賽，共有故事徵文、繪畫、漫畫、攝影、短片、行動學校等6類項目，今年有1272件作品參賽，日前經評審團審查後共計192件作品獲獎，以多元作品形式展現孝道精神。

國教署指出，今年競賽由國立高雄師大附中籌劃，台積電慈善基金會、台灣普力關懷協會協助，作品來自全台各地，內容相當多元豐富，不少作品取自與家人相處的日常，像是日常聊天、看電視等，顯現了生活中最真誠的孝道互動。

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國教署說明，今年賽事除了故事徵文與行動學校甄選外，還有繪畫、漫畫競賽，並新增攝影及短片類競賽，其中攝影類有母女的出遊、阿嬤教導孫女作業、孫子陪伴爺爺參與活動等主題；短片類有記錄爸媽的日常、製作甜點給父母等方式呈現24孝；行動學校則辦理說故事、刊物、影片與主題課程等活動，表現孝道的多元創意。

國教署指出，競賽獲獎作品將收納於「孝道教育資源中心」優良作品集與聯絡簿中，未來也將持續辦理孝道教育系列競賽活動，讓孝道倫理扎根社會。相關資訊可至「孝道教育資源中心」查詢。