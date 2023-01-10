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和春將退場卻傳籌設新國中　教部：沒有同意辦理「5／10停辦」

▲▼ 和春技術學院 。（圖／翻攝google map）

▲和春技術學院被教育部命令5月10日停辦退場 。（圖／翻攝google map）

記者許敏溶／台北報導

教育部退場審議會在去年10月決議，要求被列為專案輔導學校的和春技術學院，從今年5月10日起停辦，近期卻傳出部分董事爭取，在112學年籌設私立國中，希望藉此避免讓校產充公，不過，教育部指出，和春已經被勒令在5月10日停辦，目前教育部沒有同意籌設或辦理中的學校；換言之，依規定不可能籌設新的國中。

私校停招、停辦消息頻傳，不少學生與家長擔心誤上即將沉沒的私校，教育部在去年九月召開退場審議會，總計公布三波、7校專案輔導學校名單，以及學校改善日期，和春技術學院就在7所專輔學校名單中，由於和春是在退場施行通過前就已停招的專案輔導學校，依照規定，在退場條例通過後一年內要停辦，所以依照規定，退場審議會在去年10月審議通過，命令和春在今年5月10日起停辦。

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▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲和春技術學院 5月10日停辦卻傳出籌設新國中，教育部表示，沒有同意辦理。（圖／記者許敏溶攝）

不過，近期卻傳出，既有董事在去年11月中旬，向公益董事會拋出設校計畫，打算結合鄰近和發、大發工業區產業資源，成立私立和發國中，預計從112學年起招收2班新生，被外界解讀為藉此避免讓校產充公。

對此，教育部表示，和春技術學院為退場條例施行前已停止全部招生學校，且因學生受教權益檢核連續2次不通過，經退場審議會審議認定為專案輔導學校，教育部命令在 5月10日停辦。

教育部強調，去年10月3日發函，主要是通知學校法人改辦理其他教育、文化或社會福利事業範圍，並不是提醒該校可改辦，目前除和春技術學院，教育部並沒有同意籌設或辦理中的學校。
 

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