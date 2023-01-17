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累了嗎？拜登再爆口誤　幫金恩兒媳慶生「竟唱錯壽星名字」

記者葉睿涵／綜合報導

1月16日是美國紀念已故民權領袖馬丁路德金恩的日子，他的兒子馬丁路德三世（Martin Luther King III）與妻子安德麗雅（Arndrea Waters King）在五月花飯店舉辦紀念餐會，就連總統拜登也到場出席。

由於當天也是安德麗雅的生日，因此拜登當場為她唱了一首《生日快樂歌》，不料卻在唱到壽星名字時，突然忘了安德麗雅的名字，甚至還結結巴巴地誤將她的名字唱成了瓦樂莉（Valerie），讓現場陷入尷尬。

▲▼拜登。（圖／路透）

▲拜登在馬丁路德金恩紀念日為其兒媳慶生時，竟意外唱錯了壽星的名字，讓現場尷尬不已。（圖／路透）

拜登唱完之後，現場發出了幾聲嘲笑聲，明顯在嘲諷拜登的口誤，不料拜登卻說出，「好吧，30歲就像是地獄，但你必須要忍受」，再讓現場所有人笑翻。據《紐約郵報》報導，安德麗雅當時過的是49歲生日。

事實上，這已不是拜登第一次在公共場合出現口誤的情形。去年9月，他在白宮一場會議上，當眾尋找已故的議員沃洛斯基（Jackie Walorski），言行震驚外界，因為拜登不久前才剛公開對她的辭世表示哀悼。

由於拜登是美國史上年齡最高的總統，因此每當他犯糊塗出現口誤時，他的身體與精神狀況就會立刻成為大眾關注的焦點。這支影片在網上曝光後，立刻吸引了不少網友的注意，他們紛紛表示，「又來了」、「拜登真的很丟臉」。

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