佛州千人活動爆槍擊「8人中彈」　民眾奔逃影片曝！槍手疑不只1人

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛羅里達州一場千人活動爆發大規模槍擊，現場民眾嚇得四處逃竄，已知至少有8人中彈，其中1人狀況危急。初步調查顯示，這起事件是由兩方爭執引發，警方認為槍手可能不只1人。

根據CNN，佛州匹爾斯堡16日下午舉行馬丁路德金恩紀念日活動，多達千人聚集在公園內慶祝，傍晚約5時20分爆出槍響。網路瘋傳的影片可見民眾驚慌失措，牽著年幼孩童在停滿車輛的路上奔逃。

▲ 參加活動的民眾牽著小孩逃跑。（圖／翻攝自推特）

聖露西亞郡警長辦公室副主任赫斯特（Brian Hester）說明，「槍聲響起時，人們向四面八方奔跑。我的副手抵達時現場一片混亂，有人躲在汽車後方，躲在任何能夠掩護的東西後面，很難分辨誰是中槍，誰只是在躲避。」

這起槍擊共有8名成人中彈，所有人都送醫治療，其中1人狀況危急。另有4人是在槍擊發生後，因現場混亂而受傷。

根據初步調查，警方認為槍擊是由「兩方之間某種分歧」所致，並根據現場發現的線索及證據指出，可能有多名槍手，現正分析犯罪現場並追蹤目擊者及居民提供的線索，尚未公布任何嫌犯姓名。赫斯特坦言，「在慶祝一位代表和平與平等的人物時，分歧導致使用槍枝與暴力，這真的很不幸也很令人難過。」