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大陸 大陸焦點 特派現場

宋楚瑜：秉持「兩岸一家親」持續推動兩岸對話交流

▲▼ 親民黨主席宋楚瑜黨訪問廣東 。（圖／翻攝 南方網）

▲ 親民黨主席宋楚瑜日前與廣東省委書記黃坤明進行會見。（圖／翻攝 南方網）

記者任以芳／綜合報導

親民黨主席宋楚瑜日前與廣東省委書記黃坤明進行會見，雙方交流關於廣東經濟社會發展和粵台交流合作情況。黃坤明率先表示，疫情之後將持續深化與台灣製造業、農業和青年交流。宋楚瑜也回應，對於廣東近年來經濟社會發展和戰略謀劃充滿期許和信心。

綜合陸媒報導指出，黃坤明代表省委、省政府對宋楚瑜一行到訪廣東表示歡迎，並簡要介紹了廣東經濟社會發展和粵台交流合作情況。

黃坤明說，「廣東與台灣地緣相近、人緣相親，兩地經貿往來頻密熱絡，面向未來粵台進一步深化交流合作有基礎、有潛力和優勢。」

他進一步說，大陸方面會持續認真貫徹落實中央系列惠台政策，在堅持一個中國原則和「九二共識」基礎上，持續深化與台灣在製造業、農業和青年交流等多領域合作，努力為廣大台商台青台胞在粵投資興業、創新創業提供更加有利的條件。

黃坤明也十分讚賞宋楚瑜多次參訪廣東，他期待透過這次訪問進一步加深對廣東的瞭解，積極宣傳廣東、推介廣東，引領帶動更多台灣朋友來粵發展、積極投身港澳大灣區。

▲▼ 親民黨主席宋楚瑜黨訪問廣東 。（圖／翻攝 南方網）

▲ 親民黨主席宋楚瑜訪問廣東，深度了解粵台交流現況。（圖／翻攝 南方網）

宋楚瑜則是高度評價，廣東近年來經濟社會發展的高度成就，以及戰略謀劃充滿期許和信心。未來將積極推動台灣各界抓住粵港澳大灣區建設機遇，深化與廣東務實合作。

他強調，「實現中華民族偉大復興、推動兩岸和平發展是兩岸人民共同的心願，將始終秉持『兩岸一家親』理念，持續推動兩岸對話交流，攜手增進中華民族綿長福祉。」

去年12月，宋楚瑜參加廣東紀念兩岸開啟交流35周年研討會，針對現在兩岸關係，他也指出，現在兩岸關係天秤朝向中國大陸傾斜，台海應該往和共生方向走，兩岸執政者必須更有自信，把兩岸關係籌碼掌握在自己中國人手中。

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