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宋楚瑜淚曝得知黃義交墜樓「痛哭失聲」　哽咽嘆：台灣人的損失

▲▼宋楚瑜22日晚間出席日本台灣交流協會「天皇陛下華誕慶祝酒會」後接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）

▲宋楚瑜。（資料照／記者陶本和攝）

實習記者李密／台北報導

前立委黃義交17日晚間驚傳墜樓，送醫不治，消息一出震驚政壇各界。親民黨主席宋楚瑜22日前往基隆為同黨市議員候選人莊錦田站台，首度現身談到應黃義交墜樓事件，宋楚瑜面容哀戚、難掩悲痛，一度掩面哽咽，表示第一時間聽到消息時不禁痛哭失聲，黃義交是他從新聞局一路訓練上來的好夥伴，當台灣有重要問題時，黃義交讓民眾了解有人處理，讓人民安心，其他政黨沒有好好珍惜，是台灣人的損失。

▲▼前立委黃義交。（圖／翻攝自臉書／黃義交）

▲黃義交。（資料照／翻攝自臉書／黃義交）

黃義交17日自台北市內湖住處墜落，被發現時已無呼吸心跳，送往三軍總醫院搶救後不治，終年69歲。宋楚瑜今（22日）到基隆幫莊錦田站台，媒體問及黃義交過世消息，宋楚瑜不禁掩面，強忍淚水表示自己從政以來有很多好友，裡面就包含黃義交，那天聽到他過世消息時，忍不住痛哭失聲。

宋楚瑜受訪時，不斷掏出手帕拭淚，他說黃義交是從新聞局一路訓練出來的好夥伴，曾把他送到南非學英文，送到英國去深造，雖然是雲林孩子但很有國際觀。宋楚瑜回憶，不到一個月以前，黃義交還整理紐約時報、華爾街日報社論給他看，「我很懷念他」。

宋楚瑜說，黃義交最大的貢獻是當台灣有重要問題時，透過新聞傳播，讓民眾了解有人處理、讓人民安心，很好的人才但其他政黨沒有好好珍惜，是台灣人的損失。他認為，台灣在廢省後，優秀的幹部都有志難伸，呼籲民眾這次選舉睜開眼睛，不要再去談藍綠，要談能力問題。

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