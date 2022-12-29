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大陸 大陸焦點 特派現場

台海和平共生　宋楚瑜：兩岸關係籌碼要緊握自己中國人手中

▲▼ 廣東紀念兩岸開啟交流35周年研討會昨28日在廣州舉辦，東莞臺商子弟學校董事長葉宏燈 出席 。（圖／主辦單位提供）

▲廣東紀念兩岸開啟交流35周年研討會昨28日在廣州舉辦。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／廣東報導

廣東紀念兩岸開啟交流35周年研討會昨28日在廣州舉辦，廣邀兩岸專家學者、在粵台商台青共80多人參與，現場採取線上線下模式，吸引3500萬人次同時觀看直播，許多大陸網友聚焦親民黨主席宋楚瑜的發言。針對現在兩岸關係，宋楚瑜指出，現在兩岸關係天秤朝向中國大陸傾斜，台海應該往和共生方向走，兩岸執政者必須更有自信，把兩岸關係籌碼掌握在自己中國人手中。

出席研討會嘉賓，由廣東省政協副主席、台盟廣東省委員會主委張嘉極講話；暨南大學副校長洪岸致辭歡迎；海峽兩岸關係協會副會長周寧、親民黨主席宋楚瑜分別作主旨發言；中國國民黨前副秘書長張榮恭、東莞台商子弟學校董事長葉宏燈、中山大學教授林江、暨南大學教授王鵬和華南農業大學副教授李仕燕等5位專家學者，圍繞「攜手同行•融合發展」主題，從政治、經濟、文化、教育等領域，對35年來粵台兩地交流交往進行回顧和總結。

▲▼ 宋楚瑜訪問大陸 。（圖／主辦單位提供）

▲親民黨主席宋楚瑜。（圖／主辦單位提供）

談及兩岸關係，親民黨主席宋楚瑜表示，「不忘初心牢記使命，我們的使命就是要讓兩岸重新合而為一，讓我們共同創造中華民族偉大復興，我們（台灣）不能缺席。」

他進一步說，「兩岸關係的天秤走向，已經逐漸向中國大陸方面傾斜，兩岸執政者應該更有自信，兩岸關係的籌碼應該掌握在兩岸自己中國人手中。」

談到兩岸發展關鍵，宋楚瑜強調，希望堅持「兩岸一家親」的信念，藉由多交流、多溝通，讓廣大對中國大陸還不瞭解的台灣民眾增強對大陸的向心力，增進雙方休戚與共、生命財富共用、經貿相互依存的情感，增加彼此的交流互動。

▼宋楚瑜會後，下午考察廣州濕地建設 。（圖／台商提供）

▲▼ 宋楚瑜訪問大陸 。（圖／主辦單位提供）

▲▼ 廣東紀念兩岸開啟交流35周年研討會昨28日在廣州舉辦，東莞臺商子弟學校董事長葉宏燈 出席 。（圖／主辦單位提供）

▲ 東莞台商子弟學校董事長葉宏燈 。（圖／主辦單位提供）

深耕廣東20多年，東莞台商子弟學校董事長葉宏燈總結回顧，首先感謝兩岸高層22年前以無比的胸襟格局氣度，催生學校。目前，東莞台商子弟學校將近有2600名學生，這些學生都是兩岸交流非常重要的種苗。

葉宏燈也說，「廣東是兩岸交流最早、最重要的地區之一。從早期的經貿交流，拓展至今延伸到教育領域。未來將繼續推動兩岸教育文化交流、炎帝神農文化交流。」

專家學者也表示，希望廣東大力持續推動粵台兩地人員往來和各界交流，推動台灣民眾享受同等待遇、保障福祉政策措施，分享珠三角、粵港澳大灣區、廣州南沙、深圳前海、珠海橫琴等重大發展機遇，促進兩岸經濟社會的融合發展。

▲▼ 宋楚瑜訪陸、廣東紀念兩岸開啟交流35周年研討會昨28日在廣州舉辦 。（圖／台商提供）

▲ 兩岸專家學者、在粵台商台青共80多人參與研討會。（圖／台商提供）

大會也總結35年來粵台兩地交流成果。人員往來頻密，累計赴台交流團組數、赴台旅遊人數、來粵工作學習生活的台灣師生數，均居大陸各省市前列。目前，在台灣祖籍廣東的民眾超過400萬；常住廣東的台灣民眾20多萬人，粵台兩地婚姻有3.1萬餘對。

當年首批西進台商成立大陸第一家台商投資企業協會，建立由台灣醫療團隊經營的「台心醫院」，設立第一間兩岸承認的台商子弟學校。目前，在廣東各級各類學校執教、就學的台灣師生1.5萬餘人，其中，暨南大學在校台灣學生人數超1300人，是大陸高校中招收台生最多的院校之一，肇慶學院近年來保持百餘人台灣博士的師資規模，是大陸高校中台師較集中的院校之一。

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