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虎尾死亡車禍！自小客猛撞「騎士飛田中慘死」　機車撞成泥漿廢鐵

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮廉使里昨（16日）凌晨發生一起死亡車禍，王姓機車騎士自村莊沿著廉使國小圍牆至路口，行經文科路口時與段姓駕駛的自小客發生碰撞，撞擊力道強大，機車騎士瞬間噴飛一旁稻田、機車零件四散滿地，送醫搶救仍不幸身亡，警方表示雙方均未酒駕，詳細發生原因尚在釐清中。

虎尾鎮廉使里廉使國小旁路口，昨日凌晨1時3分發生死亡車禍，30歲王姓男子騎乘機車，沿著廉使國小旁道路北往南騎乘，行至文科路口幾乎已快穿越時，瞬時遭到22歲的段性男子駕駛一輛白色自小客車從右側猛撞，猛烈撞擊造成機車瞬間成廢鐵，王姓騎士林車帶人噴飛田中，臉部變形、肢體骨折、失去呼吸心跳，緊急送醫後仍回天乏術。

▲雲林虎尾死亡車禍，王姓機車騎士噴飛田中送醫搶救不治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林虎尾昨日凌晨發生死亡車禍，王姓機車騎士遭撞噴飛25公尺外田中，機車嚴重毀損。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林虎尾死亡車禍，王姓機車騎士噴飛田中送醫搶救不治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林虎尾昨日發生死亡車禍，段性汽車駕駛行經廉使國小外路口撞上機車騎士，後方輪胎下幾乎無煞車痕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方說明，段姓自小客駕駛未受傷，駕駛雙方均無酒駕，此案由虎尾警分局交通小隊依死亡交通事故程序處理。警方呼籲，民眾駕駛各式車輛行經口應遵守停讓路權規定，並保持防禦駕駛觀念；春節期間虎尾警分局將加強重要節日交通執法針對闖紅燈、超速、酒後駕車違規行為加強取締，讓民眾平安過好年。

▲雲林虎尾死亡車禍，王姓機車騎士噴飛田中送醫搶救不治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲機車騎士連人帶車噴飛距離路口25公尺外田中央。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林虎尾死亡車禍，王姓機車騎士噴飛田中送醫搶救不治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾警分局長廖志明今日率領相關人員前往肇事地點會勘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場 

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