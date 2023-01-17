　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

2026年兩岸＋美日死傷慘烈　張競吐槽美推演單位：有預言水晶球？

▲▼裴洛西訪台引爆第四次台海危機。（圖／路透）

▲美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）兵推2026年台海和美日引爆戰爭。（圖／路透）

記者任以芳／台北報導

台北論壇基金會今（17日）在台大校友會館舉行「調整役期能否挽救--抗中保台？」座談會。近期美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」最新兵推結果，假設解放軍2026年入侵台灣，將導致中美台和日本軍隊出現嚴重死傷。對此，主講人中華戰略學會資深研究員張競強調，「推演模擬沒有預測能力，推演單位也沒有『魔法水晶球』，無法預言戰爭時間。」

美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）日前針對中共解放軍2026年侵略台灣進行一系列戰爭模擬兵推，結果顯示，美日中台灣死傷慘重。其中一種曠世，美和日成功守住台灣，但美國海軍損失2艘航母、3200名美軍陣亡。這項兵推共有24次假定狀況，美國海軍也可能解放軍彈道飛彈攻擊，損失4艘航母，核動力航艦也可能汙染海洋。

美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）的推演怎拇來的？張競解密該單位兵推數據，「CSIS委託給別人做某些小部隊戰鬥的數字計算，誤差很大，每次推演會有很多結果，最後只是公布自己想講的內容，沒有講出每一次推演的結果。」

▲▼中華戰略學會資深研究員 。（圖／記者任以芳攝）

▲中華戰略學會資深研究員 。（圖／記者任以芳攝）

張競指出，兵法之中有「戰勝不負」，這次成功下次不一定成功，歷史不會重複，但歷史和疑問卻不斷地重複。「兵棋推演是在尋找怎麼做一定錯，不是怎麼做一定對，兵棋推演對未來沒有任何預測性，無法預言戰爭時間。」

談到中共戰機這幾年經常壓迫台灣，張競則認為，「大陸只是配合演出，平常施壓就是要台灣有感，你越說我越做，自己嚇自己，乾脆順勢嚇嚇你，就是天上掉下來的好機會。」

針對蔡政府恢復延長一年兵役制，張競表示「贊成」，這是對社會整體公平性，絕對不是「抗中保台」的萬靈丹，兩者毫無關聯。也不能一昧宣導延長兵役就是治本，關鍵是不能讓年青人白白服兵役，必須接受完整訓練和實用的當兵技能。

張競進一步說，當年「洪仲丘事件」徹底損害國軍體制和形象，蔡英文上台後砍殺軍公教福利，再次撕裂社會製造仇恨，政府必須嚴肅的重新思考，如何讓民眾對國軍重拾信心和尊重感，而不是大玩政治賭博，喊喊口號就算了。

▼台北論壇基金會舉行「調整役期能否挽救--抗中保台？」座談會。 （圖／記者任以芳攝）

▲▼中華戰略學會資深研究員 。（圖／記者任以芳攝）

ET快訊
李四川視察大讚柯市府「十分佩服」　柯文哲親回：請李副盯緊了！
直擊／全台首輛「迪士尼列車」！　內裝曝光
小馬雲沒流量被丟回農村　近況超淒慘
啦啦隊女神認了「E奶是做的」　花光全身積蓄
螺螄粉店家人潮爆滿！　顧客狂酸：政府當我們白癡
2024民調民進黨逆轉！　賴清德、侯友宜、柯文哲支持率曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2026年兩岸＋美日死傷慘烈　張競吐槽美推演單位：有預言水晶球？

香港特首：最晚明年完成「基本法23條」立法

大陸開國境不到10天　移管局：出入境流量將恢復至疫情前水平

「小馬雲」近況超淒慘！被家人安排當街攔車討錢　路人直擊拍下

陸特斯拉降價太有感　有門市「訂單暴增500%」

台積電「被」列中國500強企業第一！　台灣63家企業入榜

火鍋店用餐！他見特殊食材拍照向專家詢問　竟是劇毒「藍環章魚」

陸人口61年來首次「生不如死」　比去年少掉85萬人！

火鍋店菜品「豹紋章魚」他問卦能吃嗎？PO圖眾人嚇傻：可毒死26人

陸2022年GDP成長3%　未能達成5.5%目標

馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

汪小菲張穎穎認愛2個月爆情變！　直播痛哭...張蘭開罵：心機女

尼泊爾空機艙內畫面曝　 乘客驚叫下秒葬身火海

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

女做美甲喜氣紅→蟑螂色！　畫觸鬚學「嘎抓」叫超逼真

歐告6年存好多錢變「好野狗」　見媽想偷拿秒制止：這我的！

2026年兩岸＋美日死傷慘烈　張競吐槽美推演單位：有預言水晶球？

香港特首：最晚明年完成「基本法23條」立法

大陸開國境不到10天　移管局：出入境流量將恢復至疫情前水平

「小馬雲」近況超淒慘！被家人安排當街攔車討錢　路人直擊拍下

陸特斯拉降價太有感　有門市「訂單暴增500%」

台積電「被」列中國500強企業第一！　台灣63家企業入榜

火鍋店用餐！他見特殊食材拍照向專家詢問　竟是劇毒「藍環章魚」

陸人口61年來首次「生不如死」　比去年少掉85萬人！

火鍋店菜品「豹紋章魚」他問卦能吃嗎？PO圖眾人嚇傻：可毒死26人

陸2022年GDP成長3%　未能達成5.5%目標

迎春大掃除　雲林小年夜至初八垃圾清運時間懶人包

LaLaPort櫃位重複性高不好逛？　老百貨人朝聖後給解答

黃國昌：欣賞賴清德對抗李全教　「知不知道郭再欽幾根毛？」

春節連假衝了！台中最潮飯店「住1晚送1晚」　加碼送限量紅包袋

過年=痛苦日！人妻「連3年打掃」煮14人份菜...覺醒霸氣喊離

還有2天！「不限資格」爽領200元紅包　時間、地點曝光

直播圈零食小天王疲老闆　與東森購物合作推嚴選商品

正妹里長變身《今際》宇佐木！露香肩勇擒「劫匪」　網嗨爆了

摩鐵拍性愛片！小三嬌喊要舌尖止癢　再嗆正宮守活寡挨告

橫濱鋼彈工廠旅遊詳解！18公尺「真人版」震撼全場、買爆紀念品店

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

大陸熱門新聞

9秒淫片外流　女網紅回應了

他見特殊食材拍照詢問　竟是劇毒藍環章魚

小馬雲近況超淒慘！被家人安排當街攔車討錢

嫩妹網購仙女棒收到鐵絲！賣家P圖成品超傻眼

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

台積電被列中國500強企業第一　台灣63家企業入榜

慎入！「長輩的冰箱」衝擊畫面曝　密麻活蛆狂蠕動

火鍋店上豹紋章魚他問卦能吃嗎？竟是劇毒生物

女帶5孩嫁重逢初戀　前夫竟鬧上門

網美高鐵脫衣幾乎全裸　巨乳美臀全露出

抖音240萬追蹤！　「吃土少女」9秒淫片瘋傳

副市長啪啪啪正妹女官員　下場慘了

正妹女官員副市長「啪啪啪」　火辣內幕曝

陸特斯拉降價太有感　有門市訂單暴增500%

更多熱門

相關新聞

賴清德喊出「和平保台」　國台辦回應

賴清德喊出「和平保台」　國台辦回應

台灣「九合一」大選民進黨打出「抗中保台」牌失靈，副總統賴清德等人近期拋出以「和平保台」取代「抗中保台」，被外界視為民進黨有意調整兩岸論述。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（11日）表示，「台獨」與和平水火不容。

兩岸4航點運力不足！ 國台辦：往來恢復正常，航點運力也會增多

兩岸4航點運力不足！ 國台辦：往來恢復正常，航點運力也會增多

國台辦：轉告阿里山姑娘台獨才是恐怖情人

國台辦：轉告阿里山姑娘台獨才是恐怖情人

台海無戰事　以時間換取空間

台海無戰事　以時間換取空間

台灣河流東西向　共軍難直搗北部

台灣河流東西向　共軍難直搗北部

關鍵字：

張競兩岸兵推戰爭

讀者迴響

熱門新聞

「第一位歸化籃球星」驚傳結束半年短命婚！

金曲男星驚爆「呼麻被抓」！

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

9秒淫片外流　女網紅回應了

青少年輕生3大原因　拜託家長別說這句話

南投縣也發紅包　符合資格最高爽領7000

春夢太強烈！無慾人妻驚醒…「真的進來了」超錯愕

宋逸民記者會後首現身！「陳維齡臉上表情又變了」

苗栗通霄3胞胎2互毆　老大喪命

汪小菲求婚「生好多孩子」！張穎穎心死分手：聽你媽媽話吧

今晨9.5℃！恐寒流「回娘家」　過年天氣出爐

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

諾羅警報！腹瀉群聚爆64起　醫示警病毒3恐怖特性

領完年終！回公司又見「快撐爆的紅包」

哥哥拒娶女友：把她當砲友！　復仇內幕曝光

更多

最夯影音

更多
馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人

馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人
戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面