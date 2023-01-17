2026年兩岸＋美日死傷慘烈　張競吐槽美推演單位：有預言水晶球？

▲美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）兵推2026年台海和美日引爆戰爭。（圖／路透）

記者任以芳／台北報導

台北論壇基金會今（17日）在台大校友會館舉行「調整役期能否挽救--抗中保台？」座談會。近期美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」最新兵推結果，假設解放軍2026年入侵台灣，將導致中美台和日本軍隊出現嚴重死傷。對此，主講人中華戰略學會資深研究員張競強調，「推演模擬沒有預測能力，推演單位也沒有『魔法水晶球』，無法預言戰爭時間。」

美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）日前針對中共解放軍2026年侵略台灣進行一系列戰爭模擬兵推，結果顯示，美日中台灣死傷慘重。其中一種曠世，美和日成功守住台灣，但美國海軍損失2艘航母、3200名美軍陣亡。這項兵推共有24次假定狀況，美國海軍也可能解放軍彈道飛彈攻擊，損失4艘航母，核動力航艦也可能汙染海洋。

美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）的推演怎拇來的？張競解密該單位兵推數據，「CSIS委託給別人做某些小部隊戰鬥的數字計算，誤差很大，每次推演會有很多結果，最後只是公布自己想講的內容，沒有講出每一次推演的結果。」

▲中華戰略學會資深研究員 。（圖／記者任以芳攝）

張競指出，兵法之中有「戰勝不負」，這次成功下次不一定成功，歷史不會重複，但歷史和疑問卻不斷地重複。「兵棋推演是在尋找怎麼做一定錯，不是怎麼做一定對，兵棋推演對未來沒有任何預測性，無法預言戰爭時間。」

談到中共戰機這幾年經常壓迫台灣，張競則認為，「大陸只是配合演出，平常施壓就是要台灣有感，你越說我越做，自己嚇自己，乾脆順勢嚇嚇你，就是天上掉下來的好機會。」

針對蔡政府恢復延長一年兵役制，張競表示「贊成」，這是對社會整體公平性，絕對不是「抗中保台」的萬靈丹，兩者毫無關聯。也不能一昧宣導延長兵役就是治本，關鍵是不能讓年青人白白服兵役，必須接受完整訓練和實用的當兵技能。

張競進一步說，當年「洪仲丘事件」徹底損害國軍體制和形象，蔡英文上台後砍殺軍公教福利，再次撕裂社會製造仇恨，政府必須嚴肅的重新思考，如何讓民眾對國軍重拾信心和尊重感，而不是大玩政治賭博，喊喊口號就算了。

▼台北論壇基金會舉行「調整役期能否挽救--抗中保台？」座談會。 （圖／記者任以芳攝）