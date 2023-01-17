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示警兩岸離戰爭越來越近　蘇起：蔡英文稱「互不隸屬」是關鍵障礙

▲▼ 前國安會祕書長蘇起 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 前國安會祕書長蘇起 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

兩岸關係還回得去嗎？國安會祕書長蘇起今（17）日再次示警，大陸一再強調的「九二共識」其實是次要選項，關鍵在於蔡英文堅持的「互不隸屬」造成兩岸很大障礙，雙邊溝通幾乎是零。他甚至悲觀指出，「蔡英文再不修正，就是離戰爭越來越近。」

台北論壇基金會今（17日）在台大校友會館舉行「調整役期能否挽救--抗中保台？--診錯病情投錯方」座談會，由國安局前局長蔡得勝擔任主持人，中華戰略學會資深研究員張競擔任主講人，針對蔡政府恢復延長一年兵役制，張競表示「贊成」，這是對社會整體公平性，絕對不是「抗中保台」的萬靈丹，不要只是喊喊當口號。

談到兩岸關係是否還回得去，回到馬政府時期和平穩定時期？大陸國台辦發言人馬曉光曾於11日回答台媒提問指出，「未來不管台灣是哪個政黨執政，只要台灣當權者堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸關係就能和平穩定發展。」對此，前國安會祕書長蘇起今上午會後接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問，他整體態度朝向悲觀。

蘇起首先說，「大陸講『一中原則』，蔡英文『互不隸屬』，兩邊根本談不起來，因為『互不隸屬』就是兩個國家，也是才是真正的要害，『九二共識』不是要害。只要不是兩個國家前提之下，中間來搭橋，「九二共識』相對來說是次要的，立場才是最關鍵。」

他進一步闡述，「九二共識」在一中框架下，雙方各自表述，國民黨以前講「九二共識」，就是各說各話，大家都是講一個中國，但對一個中國有不同的定義。蔡英文現在把一個中國都丟掉，變成兩個國家，大陸當然會受不了。

談到現在兩岸局勢看法？蘇起語重心長的表示，「蔡英文堅持『互不隸屬』，從根本教育上也是強化兩個國家，依照兩邊情勢來看，恢復談判機會幾乎是零，我蠻悲觀的，將來有任何誤會，很可能就會發生衝突。」

蘇起認為，兩岸要回到從前幾乎不可能，就算民進黨修正「抗中保台」路線也沒有用，只是喊喊口號。最大關鍵還是「互不隸屬」，就看蔡英是否在任期內修正，如果會可能迎來兩岸和平，「如果不修正，就是離戰爭越來越近。」

▲▼ 中華戰略學會資深研究員張競、 國安局前局長蔡得勝 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 國安局前局長蔡得勝 。（圖／記者任以芳攝）

前國安局局長蔡得勝則十分憂心台海局勢，並且引述新加玻已故前總理李光耀曾說過的一句話，「新加玻纖求生村，後求發展。」他認為台灣如果不壯大自己實力，有什麼籌碼跟中國大陸論斤論兩，當籌碼都沒有的時候，如何談未來。

蔡得勝也反問，「兩岸懸殊越來越大，台灣不斷喊出「抗中保台」，如果有一天和大陸經濟脫鉤，回到零點，會是什麼樣狀態？有什麼本事跟別人對抗？」

他進一步說，「我經常講，中共必亡，如果台灣在中共滅亡前自我毀滅，又有什麼意義？這一代最大的責任就是讓兩岸和平相處，相信下一代年青人會更有智慧判斷是非。」

蔡得勝舉例台灣話常講「吃緊弄破碗」、「草蜢弄雞公」，認為台灣政府經常操控「反中、仇中」意識，換來最大的悲哀不只是兩岸官方的對抗，甚至上升到大陸跟台灣民意敵對意識越來越強，這才是台灣未來最大的風險。如果兩岸連一點感情都沒有，他難以想像會是什麼樣光景，值得大家深思。

▼台北論壇基金會舉行「調整役期能否挽救--抗中保台？--診錯病情投錯方」座談會 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼中華戰略學會資深研究員 。（圖／記者任以芳攝）

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