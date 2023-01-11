賴清德喊出「和平保台」　國台辦：「台獨」與和平水火不容

▲ 大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）



記者任以芳／北京報導

台灣「九合一」大選民進黨打出「抗中保台」牌失靈，副總統賴清德等人近期拋出以「和平保台」取代「抗中保台」，被外界視為民進黨有意調整兩岸論述。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（11日）表示，「台獨」與和平水火不容。

馬曉光說，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲，符合兩岸同胞共同利益。

他進一步強調，「『台獨』與和平水火不容。」台灣內部一些政客，如果真的要台海和平，就應該放棄「台獨」分裂立場，回到「九二共識」基礎上來，不要再當外部反華勢力的棋子。

國台辦今舉行記者發佈會，馬曉光首先對「2023年兩岸人員往來和交流合作」提出新的展望。他指出，新的一年，要全面貫徹黨的二十大精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，團結廣大台灣同胞，共同推動兩岸關係和平發。

他再次強調，「台獨」分裂活動和外部勢力干涉是當前台海形勢緊張動蕩的根源，嚴重危害中華民族根本利益和台灣同胞切身利益。大陸採取系列有力措施，堅決粉碎各種形式的謀「獨」挑釁和外來干涉圖謀。「倚外謀獨」、「以台制華」不得人心，注定失敗。求和平、求穩定、求發展的台灣主流民意更加彰顯。

▲副總統賴清德有意調整兩岸論述，提出「和平保台」。（圖／記者林敬旻攝）

2022年12月24日，副總統賴清德南下高雄，參加黨員座談會，首次喊出「和平保台」兩岸論述，他說，「台灣我們是不是應該具體說出和平保台，和平保台，因為我們台灣是一個熱愛和平的國家。」

被視為「台獨」代表的賴清德提出「和平保台」論，引起外界爭議，和以往的「抗中保台」論調不同，民進黨試圖調整兩岸路線，恐怕會失去中心思想。

中廣董事長趙少康日前也諷刺，民進黨要把「抗中保台」改成「和平保台」，十分跳tone。從「抗中」一下子跳到「和中」，淡化人們忘掉民進黨與戰爭的聯想，就好像「渣男說我的愛情很專一」一樣好笑。