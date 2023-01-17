舊錢母「3大禁忌」曝光！　命理師警告1生肖：別帶在身上

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著農曆新年將至，許多廟宇已陸續發放兔年錢母，不過舊錢母又該如何處理呢？命理專家楊登嵙老師就點出3大禁忌，強調絕不能轉賣或丟棄，同時也提醒屬「這生肖」的朋友，不要帶在身上。

【舊錢母三大禁忌】

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1.不可以轉賣錢母給別人，這等於是將從神明那求來的好運，賣給了別人，也是違背神明的好意。

2.不可將錢母擺在汙穢不敬的地方。例如地上、廁所、夫妻房間等，放在這幾處等於是對神明不敬，反而會破財。

3.若「舊錢母」與自己的生肖相沖，便不可攜帶在身上。例如：去年求的虎年「舊錢母」，因為虎猴生肖相沖，所以屬猴的人別帶在身上。

▲示意圖。西螺福興宮去年推出的財神錢母。（圖／記者李政遠攝）

【舊錢母招財方式】

1.擺放於家中財位，一般在「大門斜對角」，且有L型直角，那是可「藏風聚氣」之處。

2.放在辦公桌上。若工作以文案創作為主，可將錢母黏於電腦上；若是電話行銷為主，則可黏在電話上。

3.放在神龕上。

4.放在保險箱上或保險箱內。

5.做生意的，可以擺在收銀檯上。

值得一提的是，舊的錢母就像平安符一樣，一旦到了神明指定的時間，功效就會減弱，所以可將它帶去廟裡「過爐加持」，重新獲得神明護佑，再繼續使用。