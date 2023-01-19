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迎春大掃除4舊物斷捨離　犯5禁忌恐衰整年「除夕中午前」必完成

塔羅牌老師艾菲爾提醒，兔年大掃除有4類必丟物品及5大禁忌，大家清掃時最好多留意。（示意圖，Pixabay）

▲塔羅牌老師艾菲爾提醒，兔年大掃除有4類必丟物品及5大禁忌，大家清掃時最好多留意。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

華人每逢農曆新年，都習慣來場大掃除象徵除舊布新，希望來年迎接新氣象。不過塔羅牌老師艾菲爾提醒，除了有些東西不能留，大掃除其實也有禁忌存在，若是不注意可能影響財運、陽氣衰敗，甚至孕婦容易動胎氣。

艾菲爾老師在臉書替大家列出春節大掃除4類必丟物品與5項禁忌，正所謂「舊的不去新的不來」，有些事項最好趕在除夕前完成。

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家中應當清除4類物品

1.舊銅錢、老舊傢具、飾品

古代占卜中龜殼和銅錢可以用來作為靈媒的工具，尤其是年代久遠流傳下來的銅錢，或許被拿來做過什麽道具，難以考究；而古老的家俱、飾品、衣物也有類似的顧忌，來路不明的「老東西」，很可能帶有雜亂的氣場，不建議放在家中。倘若你能肯定那是自己家族流傳下來的物品，那就沒有什麽太大的問題，興許還能帶給你保護的作用。

2.破碗、破杯、破盆

若家裡有破掉或缺角的鍋碗瓢盆，建議在新年一起換新，新年新氣象，使用有裂紋、缺口的物品，除了有割傷的風險，也會影響財運而破財。

3.不透光的厚重窗簾

暗淡的室內光線易使人疲勞、提不起勁，更難以聚財。陽光就是能量、就是財氣，所以大家還是盡量讓陽光照到屋內，厚重的窗簾會把財氣擋在門外，把晦氣藏在屋中。

4.長刺或枯黃的植物

家裡要擺點綠色植物，會比較有生氣，也可以順便吸附甲烷等有機溶劑，但必須注意植物的健康度，與擺放的種類與位置。枯黃的植物在家中，會有衰敗之象。另外，很多人也喜歡擺放好照顧但有刺的仙人掌，這會是個極大的誤區。在風水理論中，種點綠色植物確實沒有錯，但擺放有刺的植物或仙人掌，就必須是有目的性、針對性的去除某些不好的運勢才使用。

塔羅牌老師艾菲爾提醒，兔年大掃除有4類必丟物品及5大禁忌，大家清掃時最好多留意。（翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書）

農歷年前大掃除5大重要禁忌

1.打掃沒仔細、舊春聯續用

家中的角落位置，在風水觀點易藏汙納垢，不利主人的運勢。以現今的觀點來看，藏汙納垢本來就容易引發皮膚問題、過敏等問題。另外，也有些人為了省事，覺得舊春聯貼得好好的，既沒破損也沒泛黃，就繼續使用；其實，這是不對的。過去一年使用過的春聯、紅紙必須要換新丟棄，且越早越好，拖的越久越會影響生活要事的進度，造成難以進展或功敗垂成。老師要提醒你「舊的不去新的不來」，最晚要在除夕中午前必須換掉舊春聯。

2.冰箱米缸為空不吉

過年前夕，大家都會習慣把冰箱清空出來整理，但其實冰箱就是儲藏室，通常只有人氣少或家運不旺的狀況，廚物空間才會空空如也，而米缸也是相同的道理，所以適度的整理與補滿米缸與冰箱，象徵家中來年衣食無虞，錢財滿滿。

3.床不能亂動

床是「藏氣納財」的位置，平時就不該隨意調整位置，搬家搬床的安床時機也是相當重要的。若擺放的不好、隨意移動甚至是搖晃，除了影響睡眠，也會讓諸事進展不順，影響主人健康與家庭和睦，尤其是家中有孕婦，更不能移動睡床，床有床母、胎有胎神，任意移動床等大型家俱，會驚擾床母、胎神，導致不安，易動胎氣。所以不可以為了打掃方便，在年節大掃除隨意移動床位。

4.迎春花卉是有講究的

桃花、梅花，可擺放在大門旁表示報春、迎春，也是喜氣象徵；而茶花、君子蘭可擺放在房間，使家庭和睦相處；富貴竹、發財樹等則可擺放到客廳象徵富貴，來年財源滾滾。但家中植栽太多會消減陽氣，尤其更不可讓藤蔓布滿屋牆，這些是衰敗之象。

5.大門不亂動，五黃、病符方宜靜、不宜紅

有些人喜歡趁著大掃除時將大門重新用油漆、上色，但其實這些是不能亂來的，尤其要觀察大門方位不可在2023年的正東方、西北方。

2023年病符方位在【正東方】，而五黃災星在【西北方】。五黃、病符的方位最忌紅色，要減少家中這兩個方位的紅色擺飾；而此方位也宜靜不宜動，所以2023不可大興土木、養魚或種植物。

大門、臥室的門若開在這兩個方位，宜採用灰色、白色的地墊或懸掛白色黑色水晶掛件作為化解。2023的太歲方在正東方，如果居家的大門在正東方，代表你的居家風水在2023年會非常旺。

若居家的正東方在廁所，則是吉神入凶方，吉神不吉、反凶，是不利的狀況，容易造成家人的健康不佳。

若居家的正東方在廚房，則犯了「常動犯凶」的禁忌。因為太歲方可坐不可向。化解居家風水犯太歲的問題，可在太歲方掛上太歲符，提醒自己，不要犯居家風水忌諱。

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。


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