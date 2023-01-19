「有小三小王」這1生肖慘了！命理師也點名它：是今年最大苦主

▲屬雞之人「有小三小王」的話，今年容易事跡敗露 。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

金兔年要來了！許多屬兔之人會特別去寺廟安太歲，不過命理專家柯柏成指出，屬兔的人無不需太擔心，反而點名「3生肖」要特別注意，像是屬龍「是兔年的最大苦主」；屬鼠「有桃花劫」；屬雞「有小三小王的話，很容易事跡敗露」，不妨點個平安燈以求安心。

柯柏成在臉書指出，根據《三命通會·卷二·論太歲》記載，依照太歲可座不可向的原則，2023年癸卯年屬兔的人「反而不需要太擔心」，有問題的是屬龍、屬鼠與屬雞的朋友。

[廣告]請繼續往下閱讀...

屬龍「害太歲」｜今年與長輩或主管的關係會趨於緊張，時常意見無法溝通，應該是算「兔年的最大苦主」。

屬鼠「刑太歲」｜此生肖之人有許多想法，但無法和外界溝通，或者是價值觀的不同又必須合作或生活在一起；還注意有桃花劫，飛來的絕非豔福，需要特別小心。

屬雞「沖太歲」｜如果有小三小王的很容易事跡敗露；也是出意外、車關的高危險群，建議疫情解封別急著出國度假，最容易樂極生悲，如果可以的話捐個血，能盡量減輕這種危險的機率。

▲點平安燈保平安。（示意圖／記者湯興漢攝）



柯柏成說，為求心安，不妨去寺廟點太歲平安燈，但大家仍需注意幾點，「太歲方是在正東方，俗話說太歲頭上動土，無災必有禍，如果住家正東方有工程或蓋大樓，請在立春（2023年2月4日前後一周）去工地取一把土，用玻璃瓶裝著放在自家的東方位置，以避免歲破帶來的影響。」

最後，今年事業想要鴻圖大展的話，柯柏成表示，可以利用方位運勢來促成簽約或商業談判，「讓對方坐在會議室的東方，自己坐在正北方、正南方、西北方可以增加談判的運勢。」