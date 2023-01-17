王浩宇被罷免2年自曝「睡超好」　再揭未來參選可能性

▲王浩宇。（資料照／記者吳世龍攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨前桃園市議員王浩宇於2021年1月16日遭罷免，迄今已滿2年，他透露這些日子「睡超好」，感謝那些離開政壇的人，讓他找回自己的人生。王浩宇也說，未來選不選，人生很難去預測，但每天開開心心過日子是他現階段的人生目標，也希望中壢真的已經更好。

主張罷免王浩宇的團體於2020年6月底展開連署，發起罷免桃園市議員王浩宇的行動，同年11月罷免案成立，2021年1月16日舉行投票。桃園市選委會公布，第七選區（中壢區）選舉人人數共32萬7758人，依照相關規定，若要成功罷免，門檻為8萬1940張同意票，而最終開票結果，同意罷免8萬3160票，不同意7040票，王浩宇確定被罷免。

王浩宇在臉書說，他被罷免後找回自己的人生，以前當議員，每天早上都要到議會、中午隨便咬個超商三明治，下午在台北錄影、晚上回服務處辦公、開協調會，半夜還要監督路平或是資料，睡覺都是奢侈的。那時候，甚至連出去走走都沒有時間。有次還因為太忙著看節目的資料，最後連助理買哪個口味的三明治都吃不出來了。

王浩宇表示，這兩年他過得很快樂，環島了七次，有機會好好看看台灣這塊土地，有時候好好走走、好好處理公司業務，「很多人問我還選嗎？人生當然很難去預測，但每天開開心心過日子是我現階段的人生目標，最後，也希望中壢真的已經更好，就如同當初那些人期待的。」