擺攤老闆偷吃！女大生求戴套羞喊：太大了我受不了　妻崩潰怒告

▲越南籍女大生到夜市打工體驗台灣生活，卻和人夫老闆發展出不倫戀。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

一名越南籍女大生到夜市打工，卻和攤位人夫老闆發展戀情，女大生還傳送「我也喜歡make love」、「你太大了我受不了」、「下次我們要用保險套」等露骨訊息，被老闆娘發現後，向兩人提告求償60萬元。高雄地院審理，認為兩人已侵害配偶權，應連帶賠償30萬元。

正宮指控，丈夫因在夜市擺攤，雇用了女大生玲玲（化名）作幫手。前年底丈夫突然和她冷戰，也不願溝通，後來她竟發現丈夫和玲玲之間有許多親密露骨的對話，令她傷心欲絕，提告向兩人求償60萬元。

玲玲在審理時表示，她從越南來台念某大學應用外語系，為減輕父母負擔、增加在台生活體驗，從前年12月到人夫經營的夜市攤位打工，人夫對外皆稱自己已離婚，她也是被騙才和他交往。人夫則表示和玲玲只是一般朋友關係。

法官查看人夫和玲玲的訊息對話，玲玲親暱說「吃哥哥啊」、「我也喜歡make love，但是現在我不太適合幫你那個」、「你太大了我受不了」、「我覺得下次我們要用保險套這樣比較安全」、「我還在唸書不要很早有小孩可以辛苦哥哥一點嗎」，而人夫也承諾「那我會去買~很多~然後讓玲玲很舒服~不怕愛玲玲！以後我會記得~隨時帶著」，玲玲又撒嬌問：「誰讓哥哥做愛很多次？」，人夫則回傳玲玲的照片指「她」，言語間都顯示兩人已將對方視為愛人、男女朋友。

法官認為，玲玲也傳訊表示「但是哥哥還沒divorce對玲玲不好啊」、「他們都說我是Tuesday」，可見她已知道人夫已婚，卻仍和他發展戀情，審酌人夫夜市擺攤月薪約4萬元至5萬元，而玲玲是大三學生，依兩人侵害配偶權，要連帶賠正宮30萬元，全案還可上訴。