新地標！松菸大道裝置藝術「徑光」亮相　80年男澡堂古蹟再活化

▲松山文創園區藝術裝置作品「徑光The Passage」成為全新亮點。（圖／FIXER Photographic Studio攝影／無制設計提供）

記者林育綾／綜合報導

松山文創園區「松菸大道」因大巨蛋工程封閉10年，直到去年重啟，如今打造了裝置藝術「徑光」，是一處可以停留、哲思、放緩的空間，成為全新亮點，帶來更浪漫的遊園體驗。另外，80年的松菸男澡堂古蹟也再度活化，以「澡堂文化」底蘊與發展脈絡規劃的常設展覽「THE BATH微型展」，讓旅客身心靈沐浴在時間交會的空間裡。

「松菸大道」過去在菸廠時期，是正式對外迎賓的大門，不過因大巨蛋工程封閉10年，直到2022年夏天再度開啟，讓來往的遊客可直接從光復南路側進入園區。為了呈現古蹟場域活化再運用，也透過園區自然地景與環境，導入創意設計，特別邀請Theout studio無制設計工作室操刀，打造藝術裝置作品「徑光The Passage」，在歷史建物的邊緣置入一座可以停留、哲思、放緩的空間，帶來更浪漫的遊園體驗。

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設計團隊在光復南路入口與菸廠路入口的交界處，搭建一座小徑，從大巨蛋方向徒步出入園區時，可以從這個林蔭小徑穿越曾經的景觀水池，穿過與菸廠歷史建築共存的自然生態，感受被時空遺落的幻想場域。

設計選擇金屬的幾何構造，呈現穩定與理性，中間網狀結構則構築了柔軟且多變的遊具，讓小徑除了行走之外，還不同的觀看視角，民眾可以攀爬、坐臥，盡情在這裡伸展肢體，感受場域的濕潤泥土與植物的氣味。而在鋪石的道路與金屬幾何架構上，還設計燈光裝置，停留在此可以感受白天到黑夜的光影變化。

「徑光The Passage」試圖介入工業遺址與自然環境，並尋找縫合新與舊之間關係的可能，也作為未來大巨蛋完工營運後商業或體育空間，進入園區前的緩衝與轉折。

▲松山文創園區「男澡堂」經過活化創新後，在充滿未來感的空間設計中，保留原有的古蹟澡堂磁磚。（圖／松山文創園區提供）

另外，菸廠時期的「男澡堂」在2020年底與得時創行、穆得設計，共同打造展售合一的美學創意空間「遇∙場 P_L_A_C_E」，在充滿未來感的空間設計中，保留原有的古蹟澡堂磁磚，在新舊融合中產生的衝突感，讓原本閒置的空間轉化為具有生命力的場域，還接連獲得義大利A’DesignAwards以及美國IDA Design Awards國際獎項的殊榮，成為唯一的一座獲得國際獎項的文創園區空間。



隨著台灣燈會即將開展，即日起至2/28 特別規劃一個以澡堂文化底蘊與發展脈絡的常設展覽「THE BATH微型展」，從「Begin-起點、Advance-推進、Transform-轉化、Hope -希望」四大方向出發，將BATH這個象徵場域原始意涵的字，拆解並深化與賦予更深的意涵，呈現從過去到現在歷史的發展、活化創新的過程，讓民眾觀展之餘，能夠將身心靈沐浴在過去與未來時間軸交會的空間裡。

▲松山文創園區全新服務中心旁打造「RE_松菸匯常設展」。（圖／松山文創園區提供）

「松菸大道」再度開啟後也牽動園區動線重新調整，服務中心由原本的東向製菸工廠，遷移至南向辦公廳舍。全新的服務中心結合歷史與創意，打造以遊客服務為主的複合式空間，命名為「松菸匯SONGYAN HUB」，象徵文化創意的匯聚，也串連信義松菸周邊夥伴凝聚點。

同時打造「RE:松菸匯常設展」，利用回收塑膠棧板改造成為兼具裝置藝術、展覽道具、公共場域傢俱的功能，透過展覽娓娓道來松菸過往美好時光，重塑公共空間友善共享的價值。

▲「西向之光」以新舊符碼光體的不同切換，感受文化及辦識古蹟的厚度。（圖／松山文創園區提供）

除此之外，即日起至2/28 夜晚經過松菸口也多了「西向之光」公共藝術光雕設計，此件作品為台北市政府文化局2022年設計補助案，以新舊符碼光體的不同切換，感受文化及辦識古蹟的厚度，視覺融合歷史建物的前世今生，更提供常態性的夜間照明服務。

松山文創園區表示，園區在春節期間僅除夕（1/21）休園一日，其餘正常營業，除了有人氣餐車「巴巴小麥所」進駐；還有多檔展覽，像是有超過300隻miffy的「玩玩兔米飛創意展」、玩具迷絕不會錯過的「Adventure Festa Recap」展、同時還有互動體驗極強的「愛情有(無)進展」結合月老跟交友大數據加持愛情運。

▲台北松山文創園區近期集結多檔展覽，像是有超過300隻miffy的「玩玩兔米飛創意展」，適合春節期間一日遊。（圖／松山文創園區）