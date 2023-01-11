走春招財景點再+1　華泰名品城打造「穿金戴銀、錢兔似錦」唐人街

▲三期的銅錢燈海，以滿滿金銀閃耀感，照亮民眾的發財路！（圖／華泰名品城提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接歷年最長的10天年假，難得的春節假期，到哪走春最時髦、最應景？！位於高鐵桃園站區商的GLORIA OUTLETS華泰名品城，自1/20至2/28推出華泰唐人街「喜迎新春財運滾滾來」系列活動，初一至初五「舞龍舞獅送福氣」16米金龍陣熱鬧演出 開運發財金免費送！

GLORIA OUTLETS華泰名品城總經理梁曙凡表示：2022年充滿許多挑戰，雖然上半年受到疫情高原期影響，但是下半年隨著國境開放、戶外口罩解禁等政策，業績開始急起直追。再加上萬聖節與聖誕檔期刺激買氣，去年的年度業績順利突破100億目標！

而今年的新年檔期來得早，希望能延續Q4買氣，力拼雙位數業績成長。此外，華泰名品城也陸續引進更多Lifestyle品牌進駐，包含網路人氣女裝Air Space、雄獅集團旗下健康餐飲Gonna EAT、毛小孩周邊品牌『毛毛頭』等，滿足全家大小的一站式逛遊體驗！」

具有中西合璧特色的「華泰唐人街」春節檔期將迎向第七個年頭！今年GLORIA OUTLETS華泰名品城 重「金」打造最吉祥年節造景，要讓民眾逛街採買之餘，討個新春好彩頭！主場景位於二期廣場，5.5米的巨型黃金搖錢樹座落在噴水池中央，象徵遇水則發意象。樹上掛滿招財銅幣，樹下還有各路俏皮財神聚集，或坐、或推樹，讓銅錢元寶灑滿地。只要和財神合影，就能擁有「財氣滿點」的最潮走春美照！

除了主場景外，一期、三期廣場的春節造景也不遑多讓。一期廣場快餐店以「喜氣招財元寶群」為主題，除了店外的兔年巨型對聯，還有大小元寶堆疊在復古老爺車上，搭配中式雕花屏風、鮮紅花卉，充滿濃濃過節氣息！三期廣場籃球場則有活靈活現的「祥獅賜福」造景，金獅與紅獅口叼巨型春聯，與爆竹、元寶、古風扇子相互映襯，吉祥又如意！

▲打造全台最吉祥造景！「5.5米巨型黃金搖錢樹」討個招財、開運、好彩頭（圖／華泰名品城提供）



而漫步在園區大道上，還有貫穿全區，長達1.7公里的福氣燈海。一期元寶燈海、二期春字燈海、三期銅錢燈海，採用數萬顆燈泡，以滿滿金銀閃耀感，照亮民眾的發財路！歡迎大家攜家帶眷，一起來走春沾喜氣，許下新年新希望，開啟全新篇章！另外，睽違兩年！「舞龍舞獅送福氣」也會在新春大遊行熱鬧登場！