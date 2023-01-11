　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

走春招財景點再+1　華泰名品城打造「穿金戴銀、錢兔似錦」唐人街

▲華泰名品城打造「穿金戴銀、錢兔似錦」唐人街

▲三期的銅錢燈海，以滿滿金銀閃耀感，照亮民眾的發財路！（圖／華泰名品城提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接歷年最長的10天年假，難得的春節假期，到哪走春最時髦、最應景？！位於高鐵桃園站區商的GLORIA OUTLETS華泰名品城，自1/20至2/28推出華泰唐人街「喜迎新春財運滾滾來」系列活動，初一至初五「舞龍舞獅送福氣」16米金龍陣熱鬧演出 開運發財金免費送！

GLORIA OUTLETS華泰名品城總經理梁曙凡表示：2022年充滿許多挑戰，雖然上半年受到疫情高原期影響，但是下半年隨著國境開放、戶外口罩解禁等政策，業績開始急起直追。再加上萬聖節與聖誕檔期刺激買氣，去年的年度業績順利突破100億目標！

▲華泰名品城打造「穿金戴銀、錢兔似錦」唐人街

而今年的新年檔期來得早，希望能延續Q4買氣，力拼雙位數業績成長。此外，華泰名品城也陸續引進更多Lifestyle品牌進駐，包含網路人氣女裝Air Space、雄獅集團旗下健康餐飲Gonna EAT、毛小孩周邊品牌『毛毛頭』等，滿足全家大小的一站式逛遊體驗！」

▲華泰名品城打造「穿金戴銀、錢兔似錦」唐人街

具有中西合璧特色的「華泰唐人街」春節檔期將迎向第七個年頭！今年GLORIA OUTLETS華泰名品城 重「金」打造最吉祥年節造景，要讓民眾逛街採買之餘，討個新春好彩頭！主場景位於二期廣場，5.5米的巨型黃金搖錢樹座落在噴水池中央，象徵遇水則發意象。樹上掛滿招財銅幣，樹下還有各路俏皮財神聚集，或坐、或推樹，讓銅錢元寶灑滿地。只要和財神合影，就能擁有「財氣滿點」的最潮走春美照！

▲華泰名品城打造「穿金戴銀、錢兔似錦」唐人街

除了主場景外，一期、三期廣場的春節造景也不遑多讓。一期廣場快餐店以「喜氣招財元寶群」為主題，除了店外的兔年巨型對聯，還有大小元寶堆疊在復古老爺車上，搭配中式雕花屏風、鮮紅花卉，充滿濃濃過節氣息！三期廣場籃球場則有活靈活現的「祥獅賜福」造景，金獅與紅獅口叼巨型春聯，與爆竹、元寶、古風扇子相互映襯，吉祥又如意！

▲華泰名品城打造「穿金戴銀、錢兔似錦」唐人街

▲打造全台最吉祥造景！「5.5米巨型黃金搖錢樹」討個招財、開運、好彩頭（圖／華泰名品城提供）

而漫步在園區大道上，還有貫穿全區，長達1.7公里的福氣燈海。一期元寶燈海、二期春字燈海、三期銅錢燈海，採用數萬顆燈泡，以滿滿金銀閃耀感，照亮民眾的發財路！歡迎大家攜家帶眷，一起來走春沾喜氣，許下新年新希望，開啟全新篇章！另外，睽違兩年！「舞龍舞獅送福氣」也會在新春大遊行熱鬧登場！

ET快訊
大咖天團驚現信義區！「街頭獻唱」路人大合唱
快訊／台東嬤過馬路遭撞　「失去呼吸心跳」送醫急救！
威力彩飆4.7億　4星座中獎率暴增
公司加薪每人220元！發信「非常對不起」網一面倒比讚
歐陽靖曝「台南人流水席真相」　網同感：真正台北女子圖鑑
廣州BMW「故意衝撞人群」5死13傷　22歲男當街撒錢逃跑
全美1200班機大停飛「驚動白宮」　拜登下令徹查真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

番路鄉青農江曉琪　健康優質設施小果番茄連三年獲獎

台南大益貨櫃「市集變夜市」居民氣炸！市府將連續開罰：到改善為止

桃園農田水利研究發展基金會喬遷至青埔　邱素芬接任秘書長

台灣玩具圖書館 x Gogoro　門市逾3個月回收超過2公噸二手玩具

走春招財景點再+1　華泰名品城打造「穿金戴銀、錢兔似錦」唐人街

桃園捷運綠線六路段圍籬優化　自一月起三個月內完成

明華園黃字戲劇團《屠龍魂》　1 ／ 14 八塊厝民俗藝術村演出

年節送暖！　奇美實業攜手仁德區公所2600份年菜助弱勢過好年

慶祝28屆消防節　台東表揚29名消防及義消楷模

台南安南區安中抽水站新建工程動土　黃偉哲積極整治海尾寮排水

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊　還原真相：害我們身敗名裂！

鳥奴「左右開弓」猛吸鸚鵡　露銷魂表情：有穀物味❤

天兵駕駛搬肥料忘拉手煞！ 拖板車衝對街撞毀民宅鐵門

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

圤智雨情斷李妍瑾又交新歡　巴士熱吻網紅「工業凱C」

番路鄉青農江曉琪　健康優質設施小果番茄連三年獲獎

台南大益貨櫃「市集變夜市」居民氣炸！市府將連續開罰：到改善為止

桃園農田水利研究發展基金會喬遷至青埔　邱素芬接任秘書長

台灣玩具圖書館 x Gogoro　門市逾3個月回收超過2公噸二手玩具

走春招財景點再+1　華泰名品城打造「穿金戴銀、錢兔似錦」唐人街

桃園捷運綠線六路段圍籬優化　自一月起三個月內完成

明華園黃字戲劇團《屠龍魂》　1 ／ 14 八塊厝民俗藝術村演出

年節送暖！　奇美實業攜手仁德區公所2600份年菜助弱勢過好年

慶祝28屆消防節　台東表揚29名消防及義消楷模

台南安南區安中抽水站新建工程動土　黃偉哲積極整治海尾寮排水

等空頭期再進場買房　未來靠削價搶買方的預售案會增多

黃捷搭上「流水席」熱潮　PO網美照聲援：高雄辦桌果然是最棒的a

牠們不怕殺蟲劑了！日研究警告：亞洲蚊子「突變」抗藥性強1000倍

希臘「末代國王」康斯坦丁二世辭世　在雅典低調安葬

番路鄉青農江曉琪　健康優質設施小果番茄連三年獲獎

台南大益貨櫃「市集變夜市」居民氣炸！市府將連續開罰：到改善為止

桃園農田水利研究發展基金會喬遷至青埔　邱素芬接任秘書長

「大門永遠為他敞開」　頭號梅粉斯卡洛尼盼梅西續戰下屆世足

松本潤《怎麼辦家康》超孬！岡田准一「霸氣台詞」帥瘋登推特趨勢

橘貓表演才藝全照SOP走！　不等主人指令「自己ㄅㄧㄤ、」

地方熱門新聞

台南大益貨櫃市集變夜市！市府要罰了

台中春節前發放4.4億「不排富育兒津貼」

奇美實業攜手仁德區公所2600份年菜助弱勢過好年

台南死亡車禍　22歲男騎士送醫不治

台南永康區中華路商店火警

台灣玩具圖書館 x Gogoro　回收逾2公噸二手玩具

桃園農田水利研究發展基金會　喬遷至青埔

南消二大與岱稜科技首辦企業自主防災示範

劉櫂豪愛台東夢想資助計畫　即日起開始徵件

永康警逮獲4名販毒通緝要犯

竹市春節便民服務不打烊

學甲爐碴案騙很大！

桃園捷運綠線六路段圍籬優化　三月底前完成

爐碴案黃偉哲霸氣回覆除台南還有其他縣市清運？

更多熱門

相關新聞

春節再增1景點　花蓮忠靈祠開放5天供緬懷踏青

春節再增1景點　花蓮忠靈祠開放5天供緬懷踏青

花蓮縣軍人忠靈祠園區致力綠美化，納骨設施改善工程也於去年底如期完工，整體環境優化深獲民眾肯定。縣長徐榛蔚體恤家屬每逢佳節倍思親，今年特別於春節期間大年初一起至初五)每日上午8時至下午4時，開放祭堂與納骨室供遺族弔念緬懷先人，也歡迎闔家踏青，親睹輕型戰車與單管艦砲等退役武器的昔日風采，並欣賞落羽松及園藝之美。

華泰唐人街5.5米搖錢樹、元寶燈海！

華泰唐人街5.5米搖錢樹、元寶燈海！

花蓮景點換新裝迎新春　年貨大街1/14開賣

花蓮景點換新裝迎新春　年貨大街1/14開賣

喚醒沈睡的石貓　貓鼻頭公園風華再現

喚醒沈睡的石貓　貓鼻頭公園風華再現

巨型kate spade手袋降落漢神巨蛋

巨型kate spade手袋降落漢神巨蛋

關鍵字：

走春招財景點華泰名品城唐人街

讀者迴響

熱門新聞

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫！護理師：胸罩到鎖骨

大咖天團驚現信義區「街頭獻唱」　網：好羨慕

9歲開始抽菸！高中弟「全身停止發育」　一脫褲醫秒看傻

快訊／準備發現金了！　行政院會明將通過特別條例草案

蓮蓬頭卡垢「沖澡引起發炎」　她靠1神物清潔！千人驚呆

蕭敬騰終於回台！「不定居大陸2原因曝光」

「沒穿內衣逛菜市場」被起底是23萬靈學女神

LINE新年大禮「39款可愛貼圖」！一鍵免費下載

賴清德讓蔡英文怒了？　郭正亮曝陳建仁接閣揆原因：不要低估他

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

一家4口旅遊3死1失蹤！16歲弟3天後屍體也被找到

北市內湖春水堂意外　23歲男子觸電送醫亡

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

2000元刮刮樂開賣首日　姊妹花猜拳中百萬

更多

最夯影音

更多
小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友
尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面