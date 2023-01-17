正妹酒吧狂歡爛醉　2色男撿去摩鐵輪流侵犯！2友全程觀看

▲北市27歲陳、廖姓男子在大安區酒吧結識正妹，竟趁正妹喝醉帶到汽車旅館合力侵犯，2名友人還全程觀看未制止。（示意圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

可惡至極！廖、陳姓男子在北市大安區主題酒吧喝酒狂歡，期間結識身材曼妙的正妹小怡（化名）並一起同樂，隨後與林姓、陳姓友人分別搭計程車，合力將爛醉的小怡扛上車載往汽車旅館。廖、陳趁小怡酒醉大搞3P，友人甚至在一旁觀看，小怡酒醒後驚覺失身報警。士林地檢署偵結，將廖、陳男依乘機性交罪提起公訴。

起訴指出，27歲廖、陳2男去年9月間凌晨，在大安區以賭場風格主題為名的酒吧與友人聚會喝酒，期間邀婀娜多姿正妹小怡加入飲酒作樂，大夥一路喝到忘我，酒吧結束後，廖、陳與2名友人分別搭乘計程車，將喝醉的小怡載往士林區汽車旅館。

廖、陳2人眼見小怡不醒人事，由廖男先脫去小怡褲子，性侵得逞，陳男見狀也加入，小怡清醒後得知遭2男合力侵犯立刻報警處理。

廖、陳警詢時坦承是趁小怡無意識才脫褲逞慾，同行林姓友人坦承，小怡到汽車旅館確實沒有意識，由他和廖、陳協力將人扛到床上，有聽到小怡在房間內呻吟聲，看見廖完事後從房間走出；陳姓友人也證述，有看到廖、陳性侵過程。

檢警將汽車旅館保險套送鑑定，發現DNA不排除是陳男的；小怡內褲、外陰部採集鑑定與廖男DNA相符，且小怡尿液驗出affeine 、Demoxepam 、Nicotne's metabolite (Cotinine)成分、廖男尿液檢體呈大麻代謝陽性反應（另案偵辦），檢方根據鑑定、驗傷診斷，依乘機性交罪將廖、陳提起公訴。