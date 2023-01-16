不滿被分手！恐怖男狂譙「爛貨靠肉體」　她下樓制止遭痛毆

▲北市劉姓男子不滿女友分手及要求復合遭拒，竟跑到女方住家大罵髒話甚至甩巴掌，並瘋狂傳簡訊，被依跟蹤騷擾法起訴。（示意圖，非本人／取自Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市劉姓男子不滿女友提分手及要求復合遭拒，竟抓狂跑到女子家大罵「爛貨、爛泥扶不上牆、惡魔」等辱罵，女子下樓制止卻反遭毆打及勒脖，事後劉男壓抑不住憤怒，持續以手機傳送「我X你娘、去死」、「去死讓妳嚐嚐我的痛苦」瘋狂傳共5次與性有關內容，女子心生畏懼決定報警。士林地檢署偵結，依違反跟蹤騷擾法將劉起訴。

起訴指出，劉男去年5月12日中午跑到女友小喬（化名）住家樓下，拉起嗓子大罵「X你娘雞巴、X你全家死光光、惡魔、水車姐吸毒吸到死」等詞辱罵，小喬忍不住下樓朝劉男甩一巴掌，卻當街反遭毆打及勒脖，造成左臉部瘀青、紅腫等傷害。

瘋狂劉男不但沒罷手，同年5月26日以手機傳送「襙妳，還把按摩棒跟人砸，性愛玩壞掉」、「讓我一直戴綠帽」、「還會傳我的裸體給垃圾看」及「快滾吧，妮妮比較年輕，又爽又緊還會噴（小水水）波棒」等關於性的簡訊，小喬收到恐怖簡訊後決定報警提告。

警詢、偵查時，劉男坦承跑到小喬家樓下以3字經、5字經等語辱罵及出手毆打，檢方根據小喬提供簡訊內容翻拍、受傷照片等，認劉男違反傷害、跟蹤騷擾行為，犯意各別，建請法院分論併罰。