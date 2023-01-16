通緝犯攔檢不停加速逃　警追400公里！摩鐵強勢攻堅逮人

▲警方到摩鐵攻堅逮捕陳姓通緝犯。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名陳姓男子（32歲）因案遭通緝，他12日開車在大寮區鳳林路遇到巡邏警車，員警發現他的車子懸掛的車牌與車身不符，準備上前攔查時，陳男隨即加速逃逸，並在南部地區四處躲藏，警方成立專案小組追緝，在1天內奔波了400公里，14日凌晨在台南一處摩鐵將陳男緝捕到案，並起出槍枝和毒品，全案正擴大偵辦中。

林園分局大寮分駐所員警12日巡邏時，行經大寮區鳳林二路，發現一台白色轎車懸掛車牌號牌與車身不符，欲將其攔查，未料轎車發現警車靠近隨即加速逃逸，員警透過監視器比對追查得知，開車的是一名因犯竊盜、偽造文書罪，遭到通緝的陳姓犯嫌。

▲警方起出槍枝和毒品。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

林園分局立即組成專案小組展開查緝，發現陳姓犯嫌生性狡猾多疑，通緝期間身邊可能攜帶危險性武器，讓員警不敢大意，警方從陳嫌的生活習性著手，發現他通緝後居無定所，以車為家，開著車子在高雄台南嘉義四處竄逃。

專案小組一日奔波400多公里四處訪查，終於在14日凌晨等到犯嫌至汽車旅館休息之際，展開攻堅緝捕，順利將其繩之依法，現場查獲改造槍械一把，以及大量毒品，警方訊後依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送偵辦。