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怎麼有血？她借宿學長家竟遭性侵4次　色男狡辯下場曝

▲桃園市湯姓男子於2019年4月間4次陪同學妹就醫借宿其住處時，趁其服藥後昏睡無力抗拒性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲湯姓男子4次陪學妹就醫借宿其住處，趁其服藥後昏睡無力抗拒性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園湯姓男子於2019年4月間，陪同學妹定期至醫院看診借宿其住處時，趁其服用藥物助眠昏睡後，連續4次乘機性侵得逞，學妹事都發現下體出血，質疑遭性侵，湯男幾乎都否認，僅坦承一次是學妹主動曾發生過親密關係，學妹一怒報警提告；桃園地院審理時，湯男否認犯行，辯稱是兩情相悅，法官根據受害女子陳述與醫院紀錄、校方性平調查等佐證，認為湯男矯詞不予採信，審結依乘機性交罪共4罪，各處有期徒刑3年8月，應執行有期徒刑5年，還可上訴。

桃園地院調查，年約30歲的湯姓男子與女子均為桃園市某大學學長、學妹關係，2019年4月間，學妹因有某疾病需固定至輔大醫院就診，由於女子租屋處與輔大距離較遠，因此湯男邀學妹至其住處借宿以方便隔日就診，湯男知道學妹在睡前有服用藥物助眠習慣，分別於2019年4月15日、19日、22日、29日借宿時，趁其昏睡後硬上得逞，學妹每次借宿後翌日都會發現下體出血，前幾次以為是月事來臨不以為意，後來感覺可能遭性侵，但湯男僅承認一次是女子主動趴在其身上才發生親密關係，因此報警提告。

桃園地院法官審理時，湯男坦承與學妹有發生性行為各1次之事實，但辯稱均係經過學妹同意而為性交行為；其辯護人也辯護以被告與學妹曾為男女朋友，被告與學妹發生4次性行為時，縱有服用醫師開立之藥物，亦不致於使學妹毫無意識，被害學妹於本案係有意識且合意與被告發生性行為，本件除被害人單一指述外，並無其他積極證據足以證明被告有為本案之犯行等語。

桃園地院查出，被告與被害人為某校之同班同學，因被害女子患有疾病須定期至輔大醫院回診，被告常陪同前往，卻於案發時間1個月內4次趁女子就醫借宿被告家中，被告則趁女子服用藥物熟睡之際發生4次性行為，參考校方就本案事實召開性平會調查、被告於警詢、偵查與本院準備程序中陳述，還有被害女子手繪被告房間配置圖、自白書、道歉書、輔大醫院受理疑似性侵害事件驗傷診斷書、醫院病歷紀錄單、學校調查報告暨錄音檔等佐證，足堪卻有犯行。

法官審酌，被告與受害女子為學長學妹關係，案發時為30歲，年長近10歲，明知其患有疾病須服藥治療，竟藉借宿其住處機會，利用女子服藥後身心狀態，同一個月內4度對女子為性交行為，犯後仍推卸責任矯詞否認，造成女子莫大身心壓力，難認具有悔意，地院合議庭審結，依湯男犯乘機性交罪，共4罪，各處有期徒刑3年8月，應執行有期徒刑5年，本案還可上訴。

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