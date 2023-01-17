「美國把台灣變地雷島」　賴士葆反布雷：未來進巷戰將生靈塗炭

記者鄭佩玟／台北報導

美方日前宣布出售我方「火山機動布雷系統」，以便國軍戰時在台灣灘岸執行區域阻絕，在野黨皆強烈反對。國民黨立委賴士葆今（17）日受訪時質疑，美國要把台灣變成火藥庫，要把台灣變成地雷島，把台灣變成烏克蘭第二嗎？「布雷下來就告訴國人，明示台灣未來將進入巷戰，屆時台灣人傷亡無數，民生經濟也將被徹底摧毀。」

▲國民黨立委賴士葆受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

美國國務院上月底通過對台軍售「火山」布雷系統，並進行「知會國會」程序，不過，外界近期議論該系統是否使台灣成為「地雷島」。陸軍則解釋，這套系統具備「定時自毀」、「磁感應引爆」、「雷區標示」及「便於辨識與清除」等特性，與埋設地面下的傳統地雷不同，可避免我軍、民誤觸，對於外界謠言徒令敵人竊喜而傷我民心士氣，陸軍深表遺憾。

對此，賴士葆顯然不買帳，今日上午受訪時質疑美國要把台灣變成火藥庫，要把台灣變成地雷島，把台灣變成烏克蘭第二嗎？「如果說像他們說的一樣安全，那火山地雷系統有沒有放在美國？如果說連美國都放，那才可以安心地來討論，不然怎麼可以讓台灣整個島都是地雷，金門布雷花多久時間才清掉，造成平民死傷，大家歷歷在目！」

賴士葆直言，布雷下來就告訴國人，中國解放軍上來第一線是守不住的，未來進到巷戰後台灣本島將生靈塗炭，民生經濟將被摧毀的一無所有。