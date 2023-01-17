從電梯罵進議場！發現金審查口角不斷　藍委嗆柯建銘「不懂預算」

▲柯建銘、翁重鈞為普發現金鬥嘴。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立院17日併案審查全民共享特別條例，國民黨立委翁重鈞就和民進黨團總召柯建銘爆發口角衝突，兩人從搭電梯就一路罵，直到進議場坐下後還在激烈交換意見，國民黨立委楊瓊櫻也批評相關部會不送書面資料，並要求中午前交出報告，部會承諾後才讓委員會順利進行。

針對攸關全民普發新台幣6000元的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，朝野昨達成共識，相關草案將併案交付委員會聯席審查，並分17、18日兩天進行。

會議召開前就火花不斷，翁重鈞自搭電梯上來就不斷嗆柯建銘不懂預算法，翁重鈞批評，連計劃都沒有怎麼會有預算、離譜，特別今年是選舉年，這根本是授權行政院預算綁樁，不符規定和普發現金意旨。

柯建銘表示，翁重鈞說這個違反預算法，但如果兩個版本都違反預算法，他應該先回去問問國民黨總召曾銘宗，預算法、公債法、財政紀律法、採購法都寫得很清楚，希望翁重鈞釐清，他對財政紀律有自己的看法大家都尊重，但要講道理，不能一個人否定朝野版本。

部會首長報告完後，會議主席楊瓊瓔批評，相關部會連報告都不送，並要求經濟部、農委會、衛福部、內政部中午12點送相關報告到委員會。

對此，柯建銘指出，有些部會沒有送報告來，例如經濟部內容是在國發會裡面，這可以談，總共五個委員會聯席審查，沒送書面報告的12點前補送，這可以談。

對於藍營批評政院本是霸王條款，柯建銘表示，用一些很聳動的名詞，送進來大家還是要討論，除了發現金以外還有振興經濟、勞健保跟一些補助，不是範圍比較寬就是霸王條款，用這個詞彙不太對。