樹德半山夢工廠新春優惠　消費滿3000送收納箱、抽限量好禮

▲樹德半山夢工廠於春節假期推出樹德收納箱系列特賣優惠活動。（圖／樹德半山夢工廠提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

農曆兔年本周末報到，樹德企業宣布收納箱系列即日起推出特賣會，春節假期到樹德半山夢工廠參加「兔躍夢想迎新年」活動，全館消費滿3000元就送收納箱、加碼抽獎，再送樹德與Dr.aiR聯名限定鞋款，還有「sNug新春彩繪好運襪」等多項DIY活動，42家進駐廠商更各不時推出超值優惠「滿福袋」，歡迎民眾來搶好禮、好獎。

業者說明，2月14日前於半山夢工廠全館消費滿額500元，就贈紅包袋、春聯，滿3000、10000元就送台灣首家獲UL綠色環保標籤樹德收納箱，還可憑發票加碼抽獎，數量有限贈完為止。

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此外，打卡、拍照上傳半山夢工廠官方IG和臉書粉絲專頁，也能獲贈「生命之樹」環樹步道、夢境牆勇氣冒險等體驗券；20日（五）下午則邀請到榮獲多次中部美展獎項的書法家吳宏禧到現場揮毫，歡迎遊客到現場欣賞書法之美。

樹德企業董事長、半山夢工廠創辦人吳宜叡建議，遊客可利用新春假期，到風光明媚的南投縣走覽戶外山野風光，例如猴探井落羽松、微熱山丘等知名景點，還可到新興熱門打卡點、也是全球最大的室內觀光工廠半山夢工廠一日遊，挑戰10層樓高「生命樹」的垂降、攀爬夢境牆等健身活動，或逛廠內商城，吃美食、採購居家用品、文青商品等，適合老少親子和年輕朋友同遊。