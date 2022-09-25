合署辦公南投縣憂警力不足？警政署：預算充足將優先增補

▲ 圖為警政署外觀。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

南投縣警局信義鄉和社、東埔派出所合署辦公，讓地方憂心基層警力不足，南投縣長林明溱希望中央能編列預算補足基層警力，對此南投縣警局長黃永志說，目前全縣尚缺158名警力，縣警局已專案向警政署申請，也希望中央能盡速補足警力，合署辦公是目前警力不足、採取統一調派提升用警效率，絕非外傳的「裁撤派出所」

對於上述議題，警政署25日下午回應，南投縣政府警察局今年8月底警員缺額為28人，因應地方治安維護之警力需求，警政署把今年警員統調作業由10月提前至9月16日辦理完成，該局統調淨增加警員8人。

警政署並於9月23日指派保安警察第四總隊15人專案支援南投縣警局，另於10月下旬規劃分發警專畢業生到該局服務。警政署日後會持續配合該校畢業生分發期程，並參考各機關治安、交通等勤、業務需要與預算員額缺額比率，優先派補有警力空缺的地方警察機關。

警政署指出，南投縣警局局所提增補警力158人部分，事涉擴編、需請增預算員額，加上地方警力預算，依照地方制度法、財政收支劃分法規定，須由地方政府編列，如地方政府能編足相關預算，警政署將協助請增該局預算員額，定會優先增補警力。

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