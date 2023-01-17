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國民黨2024直接徵召「大咖」？　賴士葆：初選才最簡單、都能服氣

▲▼賴士葆受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲國民黨立委賴士葆受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024年總統大選，國民黨已有人展開動作，但真正「大咖」尚未表態，國民黨陷入要徵召或初選的兩難。目前傳出國民黨中央擬比照2022年九合一模式，不採正式初選。對此，國民黨立委賴士葆今（17）日受訪時表示，希望這次黨中央不管用什麼方式，都希望提出一套讓各界想參選的人服氣的辦法，他也認為，「初選是最簡單、大家都能接受的方式」，國民黨才不會又再度分裂。

孫文學校總校長張亞中日前繼中廣董事長、戰鬥藍發起人趙少康之後，宣布爭取國民黨提名參選總統，並要求黨內應先初選。相較於民進黨幾乎定於一尊，外界解讀，趙少康、張亞中等人的表態，會逼國民黨中央走上正式的總統初選流程，陷入要徵召或初選的兩難；回顧國民黨在上次總統大選就曾辦理正式初選，當時的特別辦法在五月中旬通過，明定初選採取全民調，由黨主席一一徵詢主、被動參選人，將主動爭取及被動者皆納入。

國民黨此次總統大選的方式究竟要初選還是徵召？賴士葆認為，國民黨現在勢正好，回想2020前夕，國民黨中央一些作法失誤，害的總統大選大敗，所以希望這次黨中央不管用什麼方式，都希望提出一套讓各界想參選的人服氣的辦法。

賴士葆說，如果要用徵召就要說清楚條件，是不是該做初步的民調？或者是初步的了解再去徵召，還是直接初選？因為初選是最簡單、大家都能接受的方式，目前是比較可行的方法，也讓國民黨不會分裂，而是更加團結。

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