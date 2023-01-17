蔡英文最新民調不滿意度飆至49.3％　面臨「第三次執政困境」

▲總統蔡英文。（資料照／台北市攝影記者聯誼會提供）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨九合一大敗，如何扭轉頹勢重起，備受外界關注。根據台灣民意基金會民調，總統蔡英文最新聲望39.1％，較上回微幅增加1.6個百分點，但但國人對她領導國家方式的不贊同率飆至49.3％，創下45個月來的最高記錄，且贊同與不贊同的差距逐漸拉大，台灣民意基金會董事長游盈隆分析，蔡英文面臨任內「第三次執政困境」。

台灣民意基金會調查顯示，若以「一般說來，您贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果發現，7.5%非常贊同，31.7%還算贊同，28.4%不太贊同，20.9%一點也不贊同，11.5%沒意見、不知道或拒答。值得注意的是，只有 7.5%非常贊同，但卻有兩成一強烈不贊同。

▲蔡英文最新民調。（圖／台灣民意基金會提供，下同）

與上個月相比，蔡英文總統聲望出現小幅變化，「總統職務表現贊同率」略回升 1.7 個百分點；而「總統職務表現不贊同率」續往上升 2.9 個百分點。整體而言，這一來一往，使得原本不贊同她國家領導方式的人比贊同者多9個百分點，現在稍擴大到10.1 個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，嚴格說來，蔡英文整體社會支持狀況並沒有改善，即使選後痛下決心讓兵役延長為一年，普獲社會肯定，且從各種跡象看，蔡英文的第三次執政困境已經降臨。總統職務表現的不贊同率高於贊同率，兩者差距越大，代表執政困境越嚴重，而自蔡英文上任以來，經歷過兩次執政困境，第一次執政困境長達9個月，從2016年11月到2017年8月；第二次執政困境長達18個月，從2017年11月到2019年5月。

本次調查由山水民意研究公司受台灣民意基金會委託，訪問期間是2023年1月9日至11日三天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1085人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。