潘孟安「個人身份」力挺台灣基進　避談高嘉瑜

▲潘孟安今天上午特地從屏東縣北上參加台灣基進活動。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜近期頻頻砲口對內，引發綠營基層黨員不滿，傳出有意支持台灣基進台北市黨部主委吳欣岱參選2024港湖區立委。值此敏感時機點，甫卸任屏東縣長的潘孟安17日特地北上參加台灣基進黨主席交接典禮，但對於立委選舉議題，僅強調目前無黨職或政務身份，旋即「尿遁」快步入內找廁所。

對於吳欣岱計劃參選立委一事，潘孟安今天上午受訪說，他沒有黨務和政務身份，目前是個人，「我想趕快進去找廁所，我已經3個小時還沒有上廁所，不好意思」；媒體追問，怎麼看待高嘉瑜？潘孟安回應「不知道」就快步離開。

新任台灣基進黨主席王興煥受訪說，國會的選戰當然會參加，不論是區域或不分區都會積極的去規劃；至於未來與民進黨是合作的關係嗎？王說，在政治議題、國家大方向、抗中保台方面，一定是合作的，但是在選舉方面，回歸政黨本位會有競爭，這是每個成熟政黨都有的認知。

此外，潘孟安受訪時大力肯定台灣基進說，他與台灣基進黨很多老朋友都是好兄弟，特別以個人身份來致意，同時318學運期間他擔任民進黨立法院黨團幹事長，因此結識了台灣基進黨主席陳奕齊，認識許多關心台灣前途的學者、政治工作者，回想起30年前加入民進黨的熱血，所以來加油打氣，「台灣不是屬於單一政黨，台灣也不是屬於單一個人，是屬於大家全體國人，更應該不分你我，共同思考台灣的未來。」

值得一提的是，去年九合一選戰期間，潘孟安便曾跨區大力輔選代表台灣基進參選高雄市議員的李雨蓁，而後李雨蓁被延攬進入屏東縣政府，擔任新任縣長周春米的勞動暨青年事務處長。