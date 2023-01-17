台北超狂小火鍋！150元「30種泡麵、菜盤吃到飽」　這面牆驚呆他

▲一整面泡麵牆。（圖／「小食」授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前挖掘到一間位在台北萬華區的小火鍋店，1人只要150元，竟能配料、蔬菜吃到飽，還有30多種口味的泡麵、甜品、飲品也任意拿，對高物價的天龍國來說，根本CP值破表。

網友小食在Dcard發文，介紹一間超狂小火鍋店，只要150元，30多種泡麵任意吃，蔬菜、火鍋料通通任意夾取，「重點是居然在台北。」

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小食向《ETtoday新聞雲》記者提到，當天他點了一份150元的牛奶鍋，「蔬菜類、火鍋料、雞蛋、泡麵、零食、飲料全都吃到飽，而肉盤是另外單點100元。」只見自助區有20多種火鍋料，蔬菜區也超豐盛，而一整面「壯觀的泡麵牆」，更讓人嘆為觀止。

▲▼火鍋料、蔬菜類自助區。（圖／「小食」授權引用）

小食表示，「用餐限90分鐘，論150元的話還滿超值的！鄰近華江高中，看到蠻多學生、家庭聚餐，而且眾多泡麵完全不用擔心吃不飽，等火鍋期間也有零食可以嗑，CP值不差，但環境普通，月底也不用擔心營養失衡。」

不過，他也坦言，「牛奶湯嚐起來柴魚粉味道居多，牛奶味不太濃郁，火鍋料大致正常，偶爾會有冰到乾掉，吃起來口感欠佳。」

對此，網友們心動直呼，「好扯！也太便宜的吃到飽」、「第一次看到糖果餅乾那樣堆的」、「韓國泡麵一包就很貴了欸」、「這個超完勝」、「雞蛋可以自己拿也太佛」、「希望高雄也開一間」、「好誇張~離我家近竟然沒發現」、「光冰品區跟火鍋料區，成本就超過150了，太扯」。

不少人也好奇笑說，「是要賺什麼」、「白醬料理那個，我記得一包可以分兩塊，家樂福賣89-99元，老闆到底怎麼賺錢的」。

▲▼雞蛋、甜品、飲料也無限供應。（圖／「小食」授權引用）