迪化街買年貨！她結帳後越想越不對　回家一秤怒：被店員呼嚨了

▲不少人都會到迪化街買年貨。（圖／記者湯興漢攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

農曆春節將到，不少人會前往迪化街辦年貨，不過有一名女網友爆料指出，她去迪化街買秤重乾貨，標價是100公克85元，結帳時店員問要不要湊200元，她回說不用，接著店員告訴她總共150元，回家的路上她越想越覺得不對，自行拿電子秤一量，結果讓她直接傻眼。

原PO昨日在「爆廢公社」發文表示，她去迪化街買了蘋果乾、芋頭條等乾貨，標價為100公克85元，結帳時店員說差一點點，要不要湊到200元，她回答說不用接著問這樣多少錢，店員則回150元，她心裡想說「差了50元說差一點點...傻眼。」之後在回家的路上越想越覺得不對，「店員結帳的時候，客人根本看不到秤子上的任何數字」，會不會其實根本沒買到那個價錢，於是到家後用自己的秤在秤了一次，一秤完直接傻眼，竟然只有137.4公克，「只能怪自己沒當場發現，但我想應該也有很多冤大頭被這樣店員呼嚨了！」

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▲當事人自行秤重，買的乾貨重量是137.4公克。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）



貼文一出，不少網友同聲譴責，「迪化街東西真的貴，而且還會有偷斤減兩的問題」、「用秤的都超貴，而且還會遇到不良賣家」、「迪化街一年擺一次的，很多店家專門用騙的」、「那種地方就是專敲盤子的」；還有人建議，「下次可以隨身攜帶磅秤去買」、「你太嫩，我都自己帶秤」。

還有熱心網友幫原PO換算，以每100公克85元計價，137公克的價錢應該是116元才對，而她被收取150元，也就是被店員多收了34元。