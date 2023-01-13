把關春節食材！花蓮食品簡易篩檢試劑　年貨大街開賣免費送

▲▼3種簡易試劑包裝成兔年福袋組合。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆春節將至，家家戶戶採買量增加，花蓮為維護縣民年節食材的安全，特別編預算免費提供過氧化氫、皂黃及二氧化硫三種檢驗試劑，包裝成兔年福袋組合，於年貨大街開幕首二日1月14日、15日，現場設置食安服務攤位免費贈送，每日200份，讓鄉親在家就可以DIY，為家人食材把關，安心過好年。

花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，免費發送的三種簡易檢測試劑，結果判讀非常容易。過氧化氫試劑滴在食品上，呈現黃褐色表示陽性反應，如果沒有變色，表示陰性反應，皂黃試劑滴在食品上，呈現紫紅色則表示陽性反應，沒變色表示陰性反應。二氧化硫試劑滴在食品上，呈現粉紅色表示陽性，沒變色表示陰性。篩檢後若發現疑似不合格（陽性反應）的食品，請將購買資訊及檢體來源提供給衛生局食品藥物管理科（電話：03-8226959），如經查證核屬違規，業者及產品由衛生局依食品安全衛生管理相關法規處置，以杜絕黑心食品流入市場，危害民眾健康。

▲將在花蓮年貨大街開幕首二日，現場設置食安服務攤位免費贈送。



朱家祥指出，今年提供的免費簡易檢測試劑，第一種試劑檢驗「過氧化氫」，可以檢查出食材有無過氧化氫殘留。過氧化氫俗稱雙氧水，具有食品殺菌漂白用途。如豆類製品、魚肉煉製品、麵粉類及其製品 （如熟麵）、乾貨等，可能在製作過程添加過氧化氫，過量可能會引發急性腸胃炎、腹瀉等不適症狀。第二種試劑是檢驗非法色素「皂黃」，幫助民眾自行檢查豆類、鹹魚等是否違法添加工業色素「皂黃」。皂黃主要用於紙、油漆、皮革之工業染色，不能添加於食品，如消費者食用過量可能會引起肝臟細胞損害，進一步引發肝癌的發生。

第三種試劑可檢驗食材中的「二氧化硫（SO2）」。二氧化硫俗稱亞硫酸鹽，是一種漂白劑，添加於食品中除可殺菌及抑制微生物生長外，亦可防止食品褐變，讓食品賣相變好但卻不健康，常被業者添加於脫水蔬菜、乾貨、金針、加工筍與蜜餞等。二氧化硫食入過量除會造成腸胃不適外，更會引起氣喘患者產生不同程度之過敏反應如哮喘與呼吸困難等症狀。



花蓮縣衛生局提醒，試劑領取後請依照說明書指示使用，並存放至安全地方，避免幼童及老人誤用。索取時會有工作人員向民眾解說使用方法，以確保使用的安全。