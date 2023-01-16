台中車禍「奪命光頭」正面曝！斷腿3hrs不敢就醫　上車痛到喔喔叫

記者許權毅、莊智勝／台中報導

台中市47歲的劉姓男子昨(15日)晚間7時許遇警拒檢不停，沿途高速行駛跑給警察追，於振興路、東光園路口闖紅燈撞上2部機車，釀成2死1傷慘劇。劉男在肇事後還棄車逃逸，躲到烏日友人家中，直到深夜11時許才落網。當警方逮到人時，發現劉男左腳骨折骨裂，痛到無法行走，肇事後不敢去看醫生，被扶上警車時還一度痛到哀號，發出「喔喔」的叫聲。

▲肇事的劉男頂著一顆光頭，面對記者提問目露凶光。（圖／民眾提供）

警方調查，劉男作業7時許駕車在東區建成路附近不斷逆向行駛，跑給警察追，結果擺脫警方追捕後，在約700多公尺遠的振興路、東光園路發生車禍，闖紅燈撞上2部機車，造成一名葉姓騎士(66歲)傷重不治；另一對騎車雙載的連姓姊妹花(38歲、39歲)也受傷，姊姊左腳骨折送醫，妹妹則因傷重，送醫搶救後宣告死亡。

劉男在肇事後選擇棄車逃逸，警方火速成立專案小組，在案發後3小時循線於烏日友人住處逮到他。劉男落網時左腳因車禍骨折骨裂，痛到無法踩地，只能縮著左腳、全靠右腿一瘸一瘸跳著前進，因懼怕警察，肇逃的這3小時裡還不敢去看醫生。劉男落網時，現場媒體質問「為什麼撞到人還跑？」劉則目露凶光、語無倫次，反問「我哪有撞到人又跑？我什麼棄車逃逸？」隨後還向記者哀求，「先讓我去(醫院)吃藥啦，拜託」，並在員警的攙扶下上了警車，只是劉男腳傷似乎相當嚴重，上車時只能側躺在後座，還一度痛到哀哀叫。

事後劉男在警方戒護下就醫，直到凌晨4時許才回到第三分局偵訊。初步了解，劉男無業，過去除了多次酒駕外還有其他刑案紀錄，先前因酒駕入獄，並在去年10月才刑滿獲釋，駕照也被吊扣，此次車禍劉男雖未有酒精反應，但是無照駕車，疑似見警心虛怕被關心才落跑，沒想到竟失控奪走2條人命。

▼劉男左腳骨折骨裂，走路時足不點地，上了警車側躺在後座，還一度痛到喔喔叫。（圖／民眾提供）