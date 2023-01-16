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社會 社會焦點 保障人權

快訊／台中「奪命光頭」跛腳被抬上警車　認錯超小聲：對不起

記者許權毅、黃資真／台中報導

台中市東區昨(15日)晚間7時許，47歲劉姓男子為躲避警察攔查，高速闖紅燈逆向發生車禍，釀成2死1傷的悲劇，劉男肇逃3小時後落網。稍早劉男移送檢方複訊，被3名員警合力抬出，面對記者提問，劉男有氣無力的連連道歉「對不起，我做錯了。」

▲▼台中死亡車禍，劉嫌被抬出。（圖／記者許權毅攝）

▲劉嫌移送地檢署複訊，稍早3名員警合力將他扶到車子上。（圖／記者許權毅攝）

劉男經過警方偵訊後，移送檢方進行複訊，過程中靠著3名員警拖出，面對記者詢問是否有話對死者家屬說，劉男數度低聲回應：「對不起，我做錯了。」劉男腳上的紗布還一度被地板石塊勾住，模樣十分狼狽。

▲▼快訊／台中重大車禍「轎車撞擊3騎士」　1人失去呼吸心跳。（圖／記者許權毅攝、翻攝）

▲劉嫌當時開車高速逆向撞飛2輛機車，釀成2死1重傷。（圖／記者許權毅翻攝）

回顧此案，15日晚間7時許劉男駕車在東區建成路附近遇上警方攔查，逆向駛離現場，結果在約700多公尺遠的振興路、東光園路發生車禍，疑似闖紅燈撞上分別撞上一對連姓姊妹(39歲、38歲)、葉姓男騎士(66歲)，其中葉男當場死亡，連姓妹妹經搶救後也不治。

肇事後，劉男棄車逃逸，一跛一跛逃到附近烤肉攤詢問「後面有警察在追我嗎？」老闆娘探頭看了看後方說「沒有啊」，接著反問「發生什麼事？」但劉一言不發就離開，全程被監視器拍下。深夜11點左右，警方逮到肇事的劉姓男駕駛，依過失致死、肇事逃逸等罪帶回警局訊問。

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