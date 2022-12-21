梅西不僅帶回冠軍榮耀！　研究分析：阿根廷GDP至少成長0.25%

▲梅西率領阿根廷在2022卡達世足奪冠。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

球王梅西（Lionel Messi）率領阿根廷奪下隊史第3座世界盃冠軍，阿根廷政府隨即宣布20日全國放假一天，民眾也湧上街頭慶祝。根據英國一篇論文研究指出，梅西奪冠不僅替阿根廷帶來睽違36年的榮耀，更可能讓該國2022年Q4與2023年Q1的GDP提高至少0.25％。

英國薩里大學（University of Surrey）經濟學院博士後研究員梅洛（Marco Mello）在9月發表的一篇研究論文指出，在世界盃決賽結束後，奪冠國家在接下來兩個季度的GDP會提高至少0.25％。

從世足觀看人數來看，2018年克羅埃西亞對法國的決賽有11.2億人觀看，今年阿根廷對法國則預計全球至少有14％的人口會收看；依照國際足總的官方數據，2018年有35.72億人至少觀看了一場比賽。

梅洛認為，曝光率會轉換成「出口的增長率」，因為奪冠國家的產品和服務在全球市場有更強吸引力；這對於現階段的阿根廷來說，可能會是一場巨大的勝利，因為阿根廷今年的通膨率為92％，預計12月會超過100％。

此外，梅洛也提到，世足東道主恐怕比較難見到立即性的經濟成長，「至少在中短期內，世界盃的主辦國不會帶來任何顯著的經濟效益。」

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