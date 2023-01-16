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賓士扛「安全帽＋青菜」逛大街糗爆　釣出一票過來人羞曝黑歷史

▲▼「安全帽＋青菜」在後面！後方駕駛抬頭一看傻眼 網羞認了：我也常這樣。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲賓士車扛「安全帽＋青菜」逛大街，後車駕駛抬頭一看傻眼，照片釣出一票過來人分享糗事。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友14日分享一張照片，前方一輛賓士行駛在路上，但後車廂上卻放著2樣東西，照片一出立刻引發網友熱議，除了有許多人開玩笑打趣外，還釣出許多人坦承做過一樣的糗事，直呼「開車前真的檢查車頂！」

原PO在臉書爆廢公社公開版分享照片，可以看見他開車正在等紅燈，前方一輛賓士的後車廂卻相當顯眼，因為上面放了一頂安全帽跟一包蔬菜，讓他看了忍不住笑說「嘉義大大，你的安全帽跟菜在後面喔！」

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▲▼「安全帽＋青菜」在後面！後方駕駛抬頭一看傻眼 網羞認了：我也常這樣。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲▼「安全帽＋青菜」在後面！後方駕駛抬頭一看傻眼 網羞認了：我也常這樣。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲▼「安全帽＋青菜」在後面！後方駕駛抬頭一看傻眼 網羞認了：我也常這樣。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲許多網友分享類似經驗。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文一出，立刻引發網友熱議，許多人逗趣說，「借放一下，等等來拿」、「安全帽和菜的主人會不會在後面追」、「我覺得是別人的唉」、「會不會其實是別人的安全帽跟菜，牽完車回頭發現菜跟安全帽都不見了」、「那是鄉下阿嬤的買菜車啦」、「感覺很傷車子板金」、「家人表示，我從市場買的菜和安全帽呢」。

照片也釣出許多過來人分享經驗，「我也幹過這蠢事，我自己把滷味放在車頂，然後被警察攔下來，把自己嚇死」、「我還看過錢包、手機、曬太陽的一盤蒜頭」、「我車頂也載過高跟鞋，一路從台中到南部某休息站，沒掉真是好厲害」、「有一次我把洗好的鞋子放在車頂，發現時只剩一個腳，趕緊去找，還好找回來」、「有一次後車按我喇叭，還以為他在逼車，看後照鏡才看到曬到忘記收的蒜頭」。

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