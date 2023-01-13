高雄賓士男「未遵守燈號」左轉撞機車　18歲騎士搶救5天不治

▲18歲騎士被撞送醫後，搶救5天不治身亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者劉人豪／高雄報導

高雄一名18歲的陳姓騎士被轎車撞上，當場沒有呼吸心跳，急送醫院搶救5日後不治。汽車林姓駕駛沒有酒駕，肇事因素為未待左轉箭頭綠燈亮起即貿然左轉；高雄地方法院依過失致人於死罪，判林男有期徒刑7月。

該起車禍發生在2022年4月17日中午12點54分許，林男開賓士車要從凱旋路轉四維二路時，跟直行18歲陳姓騎士對撞，機車零件當場噴飛，陳姓騎士當場沒有呼吸心跳，救護人員將他立刻送往醫院急救。

判決書指出，林男本應遵循道路交通號誌之指示行駛，卻貿然左轉，導致陳男閃避不及撞上車頭，造成陳男倒地，送醫搶救後於2022年4月22日死亡。

▲道路交通事故調查報告表指出，林男未待左轉箭頭綠燈亮起即貿然左轉。（圖／記者吳奕靖翻攝）

道路交通事故調查報告表指出，林男未待左轉箭頭綠燈亮起即貿然左轉，而與陳男所騎乘機車發生碰撞，其駕駛行為顯有過失甚明。

法院審酌，林男未注意燈光號誌逕行左轉導致車禍事故，使陳男因而死亡，念其犯後始終坦承犯行，犯後態度非惡，並考量林男與沉男家屬於審理中經調解，仍因就賠償金額仍有差距，致未能達成調解，高雄地方法院依過失致人於死罪，判林男有期徒刑7月。可上訴。