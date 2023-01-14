好市多「新款賓士開賣」價格曝光　網嗨圓夢：買了不用怕

▲賓士玩具車9000元有找 。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）



網搜小組／劉維榛報導

好市多賓士又開賣了！近日有網友驚呼，賣場出現一台型號「AMG G63」黑色賓士，結果是兒童雙人玩具車，笑虧終於可圓夢「過年買新車！」貼文曝光後，引來全場網友驚呼，「哇！大G才8899元」、「這個價錢買台能開的賓士」、「恭喜完成人生中的大事之一！」

一名網友在臉書《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》貼出一台賓士豪車，不過仔細一看，其實是兒童玩具車上架了，適合3至8歲的兒童，價格是8899元。

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介紹圖可見，這車款「AMG G63」主打雙人座、仿真前車燈、2.4G遙控，三檔調速、四輪驅動、USB／藍芽可播放音樂，最大承重為59公斤。

▲雙人坐賓士玩具車。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）



文章曝光後，引發一票家長笑虧「這是大部分人唯一能入手這款的價格」、「恭喜完成人生中的大事之一」、「霸氣」、「哇！大G才8899元」、「這個價錢買台能開的賓士」、「今晚來買」、「第一眼以為是拿來燒的」、「比上次的聯結車車頭便宜」、「買了，可以退都不用怕不合適，先買再說」、「買不起大G就買小G」、「我還以為是真的汽車，看了價錢～原來是小朋友坐的電動玩具車，哈好可愛」。

事實上，好市多去年9月另有一款「賓士遙控大卡車」（BENZ ACTROS）也引發暴動，有黑／白／紅3種配色，而該輛遙控車可讓孩子自駕操控，也可以由家長遙控，售價為1萬399元。

事後有網友也熱心PO出開箱影片，可見黑色賓士卡車緩慢在陽台行駛，家長在旁邊掌鏡也忍不住驚嘆「真的好大台！」

▼好市多「萬元買賓士」開箱。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

