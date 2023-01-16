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零技巧手機拍星空教學曝光！vivo X90系列讓你一手摘星　實拍效果太神奇

▲▼完成,vivo X90 Pro,星空

▲vivo新機全新升級手機拍攝功能，以強大的夜間拍照功能助你一手摘星。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者楊智雯／綜合報導

匆忙的日常日復一日，趕著回家時抬頭看到美麗夜空心中一陣感動，順手想拿出手機夜拍星空紀錄當下的美麗，不論手機鏡頭多好但怎麼拍照都是黑漆漆或是一堆雜訊，在心裡留下了遺憾，不想成為夜拍手殘族！

想用手機拍下夜間滿天星空，不用砸大錢購買專業相機配備，vivo新機全新升級手機拍攝功能，將前一代的蔡司主鏡頭升級感光元件，成為擁有強大夜拍功能的手機，冬夜追星免背專業攝影器材，教你手機拍星空簡單4步驟，vivo X90 Pro助你一手摘星，不再仰星長嘆！

手機拍星空怎麼一步到位？從前置作業手把手教你拍攝夜間美照

一般手機因為進光量較低，直接用手機拍星空需要長時間曝光，夜間手持手機拍攝容易手震拍出一片糊，所以夜間拍照都需要搭配腳架穩定手機慢慢等待成像，用一般手機拍星空有以下幾點眉角需要注意：

●手機夜間拍照要點１：夜間拍照行前準備

想在夜間拍攝絕美星空、用手機拍星星或用手機拍月亮，行前必須確認天氣預報狀況，免夜間的雲層掩蓋星星，也需要確認拍攝地點空曠無光害。此外，需要攜帶手機腳架，防止手震影響拍出來的夜間星空畫面

►vivo X90 Pro的地平線防手震，即使手機360度轉動，畫面依然也不動，拍攝夜間星空不須另外準備手機腳架，無裝備也能輕鬆用手機夜拍星空

●手機夜間拍照要點２：手動設定手機拍攝模式與參數

使用一般手機夜拍，建議使用手機內建的手動對焦模式（MF）調整快門速度和感光度（ISO）等參數。快門速度可以影響手機相機的曝光時間，ISO值則代表手機接受光的能力，ISO值越高照片就會越亮，不過拍攝出的照片噪點也會越多。所以使用一般手機夜拍，往往需要根據場景的不同反覆調整曝光時間、ISO值

►vivo X90 Pro的星空模式，可以免調曝光時間、ISO等參數，手持手機數秒就能簡單用手機拍攝繁星點點

●手機夜間拍照要點３：使用手機修圖APP後製夜拍星空照

因為一般手機拍星星的效果有限，所以夜拍後往往需要後製修圖增強手機拍星空的效果感，可以使用專業的後製APP，將兩張曝光參數不同的夜拍照片透過疊圖方式（雙重曝光）處理，後製成較漂亮的夜拍星空照

►使用vivo X90 Pro星空模式拍攝出的夜景照成品就已相當亮眼，不須額外透過手機APP後製修圖

手機拍星空一點也不難！專業相機放一邊，4招教你夜拍星空技巧

手機拍星空不用傢伙一大堆！也不需要用手動模式一直調整曝光時間、ISO等參數！vivo X90 Pro這次升級了夜景拍攝星空的表現，使用星空模式拍出絕美銀河很容易，甚至不需要帶腳架，手會抖都沒關係，手機拍星星、手機拍月亮再也不困難，手把手教你零技巧拍攝星空招式！

● 手機夜拍招式一：找個空曠無光害的夜晚，能看見天空中星星的夜拍取景地點

● 手機夜拍招式二：找在相機設計方式快門中，打開語音拍照功能

● 手機夜拍招式三：手機選擇「星空模式」，等幾秒鐘讓感光元件感測夜間拍攝環境

● 手機夜拍招式四：雙手穩穩拿著手機，對著手機說「拍照」減少手震影響，接下來等夜拍照成像完成就可以了

▲▼vivo x90開箱與夜拍實測。（圖／記者周宸亘攝）

▲在夜間極暗環境下拍攝星空照時，建議手動選擇「星空模式」拍攝星星。

▲▼完成,vivo X90 Pro,星空

▲vivo X90 Pro開啟星空模式（左）對比一般模式（右）拍攝的星空照星星更多更亮。

一機在手，畫面細膩、色彩飽滿的手機夜拍照隨拍隨出爐

強烈推薦大家試試看星空模式拍攝星空，夜拍成品會讓你相當驚艷！在極暗光環境下拍攝夜間星空照片，對於一般手機來說是「地獄級」難度，vivo X90 Pro直接用內建的星空模式可拍出更讚的夜間星空畫面，對比一般模式拍出的夜間星空更多又更亮，從這個實測可以看出vivo X90 Pro的「一吋超大感光元件」，不需要調一堆快門、ISO參數，在極暗環境下用手機拍攝也能精準捕捉微光。

▲▼完成,vivo X90 Pro,星空

▲vivo X90 Pro在極暗環境下也能精準捕捉夜間微光。

vivo X90 Pro在暗光環境手持拍攝時成像效果也非常動人，之前沒注意過夜晚的燈有這麼多種顏色，使用vivo X90 Pro拍攝不僅準確還原這些夜拍難以捕捉的顏色，而且還在明暗反差這麼大的夜間場景下，不論是路燈的高光或是摩天輪的燈光都沒有過曝，能夠很清楚地看到路燈形狀、摩天輪的結構，夜間光源這麼複雜的情況下，天空跟大樓的暗部都非常純淨，就像單眼相機拍攝配上專業打燈般的強悍畫面。

▲▼有浮水印,vivo X90 Pro,夜拍。（圖／記者周宸亘攝）

▲vivo X90 Pro在明暗反差大的夜間場景拍攝，路燈高光或是摩天輪的燈光都沒有過曝。

讓攝影玩家、夜拍愛好者都很驚艷的就是vivo X90 Pro的硬體規格有感升級！延續蔡司T*鍍膜光學三鏡頭主相機，再搭載IMX989的一吋超大感光元件，大光圈帶來更大的進光量，能帶來更好的虛化，且感光的效果越好畫質也會越好，不管是超暗環境到有點亮的夜間場景隨手拍，隨手按下快門就可以得到一張非常明亮、顏色豐富跟暗部細節的照片。

▲▼有浮水印,vivo X90 Pro,夜拍。（圖／記者周宸亘攝）

▲vivo X90 Pro就像「口袋裡的蔡司單眼」，隨手按下手機快門就可以得到一張非常明亮的照片。

畫面純淨細緻，還有智慧護眼、舒眠模式、色彩增強等功能，還原肉眼所見美景，升級後前後鏡頭都有人像鏡頭包風格可選擇，就連其他手機很難做到的夜間自拍都能拍出驚奇美照。

使用vivo X90 Pro自拍，人臉不但明亮、清晰，色調也自動調校成超有氛圍感，內建的人像鏡頭包可利用遠近燈光拍出自然又特別的景深效果，夜拍實力堅強，愛用手機快門紀錄生活中的點點滴滴的你，這款vivo X90 Pro就像「口袋裡的蔡司單眼」，讓你每一次拍照都有「我怎麼這麼會拍照」的感覺！

▲▼完成,vivo X90 Pro,星空

▲ vivo X90 Pro在夜間自拍的表現很驚人，前鏡頭也能拍出不同景深虛化效果。

▲▼主圖,vivo X90 Pro,星空。（圖／記者周宸亘攝）

▲隨手拍出夜間星空和夜景，vivo X90 Pro堪稱最強夜拍手機。

vivo X90系列全通路熱賣中，vivo X90建議售價 27,888 元；vivo X90 Pro建議售價為34,888 元。

詳見官網: https://www.vivo.com/tw

▲▼vivo x90開箱與夜拍實測。（圖／記者周宸亘攝）

▲X90、X90 Pro手機螢幕皆為6.78吋。

▲▼vivo x90開箱與夜拍實測。（圖／記者周宸亘攝）

▲vivo X90 Pro搭載蔡司T*鍍膜光學三鏡頭主相機，感光元件再升級！

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vivo X90 Pro星空夜拍

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