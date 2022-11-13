世界名畫「星空」動起來了　育成高中積木牆成「熱門打卡地點」

▲台北市育成高中結合世界名畫，在校內打造會動的積木牆。（圖／台北市立育成高中提供）

記者楊惠琪／台北報導

世界名畫「星空」動起來了！台北市立育成高中結合校內資訊科、生活科技、美術教師社群與學生集體創作，把四幅世界名畫「星夜」、「拾穗」、「蒙娜麗莎」與「吶喊」，以彩色積木方式呈現，變成校內川堂的巨幅積木牆，已成為校內師生熱門的打卡地點。

育成高中美術老師洪千玉接受《東森新媒體ETtoday》採訪指出，為慶祝校慶，特別由校內資訊科、生活科技、美術教師跨科合作，帶領學生共同挑戰「會動的積木牆」任務，將四幅世界名畫格狀像素化後，計算出2公分智高積木顆粒色彩與數量，拼裝成世界名畫的藝術科技牆。

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洪千玉表示，「星夜」、「拾穗」等畫作都是美術課程中提過的世界名畫，讓同學親身感受的藝術就在自己身邊非常有趣，積木畫作旁邊也會有QR Code讓大家一窺校園的環景影片與名畫的相關資訊。

洪千玉說，而梵谷畫作「星夜」上的繁星點點、黑夜裡旋轉的風和雲朵，則透過生活科技科老師兼任資訊組長簡志翔，把課堂教學的電子風車與LED燈，活靈活現地讓人真切感受到孤獨的梵谷在黑夜繁星點點中的環境氛圍，更變成一幅會動的積木畫。

育成高中校長曾文龍表示，科技結合教學是教育的趨勢，跨域結合才能創造更多教學的可能性，「育成創發積木牆」是台北市首次結合藝術主題與科技創發，

歡迎大家到校觀賞、打卡。



▲▼育成高中巨幅積木牆成為校內師生熱門的打卡地點。（圖／台北市立育成高中提供）