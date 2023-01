俄空襲烏東21死炸爛民宅！23歲女絕望癱坐7樓廢墟　照片震驚國際

▲俄彈襲烏東城市21死,23歲倖存女癱坐公寓廢墟堆,照片震驚國際。(圖/翻攝自推特/Anton Gerashchenko)

記者趙蔡州/綜合報導

俄羅斯14日對烏克蘭各地發動新一波飛彈空襲,烏克蘭東部城市第聶伯羅(Dnipro)有多間公寓被轟成廢墟或夷為平地,造成至少21人死亡。烏克蘭政府近日公布一張照片,第聶伯羅經飛彈空襲後,一名倖存的23歲女子表情驚恐,癱坐在被炸毀公寓的7樓廢墟中,而她的父母則被埋在瓦礫堆下生死不明。

俄羅斯14日對烏克蘭各地發動新一波飛彈空襲,包含烏克蘭首都基輔,重要城市哈爾科夫、敖德薩等地都遭到攻擊,其中烏克蘭第4大城第聶伯羅(Dnipro)也遭到重點打擊。烏克蘭官員指稱,第聶伯羅14日遭到俄軍轟炸損失慘重,整排建築被炸出一個巨大缺口,好幾層樓淪為廢墟,冒出濃濃白煙,是近幾個月來最嚴重的攻擊。

第聶伯羅政府官員也表示,俄國空襲目前已造成至少21人喪生,35人下落不明,73人受傷,救難人員仍在不斷搜索受困者。

烏克蘭國防部近日也公布一張照片,拍攝地點就在第聶伯羅一處被炸毀的公寓廢墟,一名23歲倖存女子癱坐在被炸毀公寓的7樓瓦礫堆中,雙手緊緊摀住口鼻並露出絕望的驚恐表情。俄軍14日空襲時,這名女子躲進洗手間奇蹟獲救,但她的住家卻被飛彈炸毀,父母也被埋在瓦礫堆下生死不明。

烏克蘭內政部長顧問格拉申科(Anton Gerashchenko)15日在推特上轉貼該照片,表示這一張照片應該要讓全世界都看見。



A woman sitting in the ruins of her destroyed apartment on the 7th floor in Dnipro. She hid in the bathroom and survived by miracle.



The whole world needs to see this photo by Arsen Dzodzaev for Hromadske. pic.twitter.com/2aojxAA5X5