俄前總統：日相岸田文雄「應該切腹」　屈服美國太恥辱

▲日本首相岸田文雄。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

普丁心腹、前俄國總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）14日表示，日本首相岸田文雄屈服於美國，唯有在內閣會議上切腹自殺，才能洗刷恥辱。此前，岸田與美國總統拜登在華府會晤，並針對俄國動用核武的可能性，發表聯合聲明。

《路透社》報導，梅德韋傑夫認為，這份聯合聲明展現出對俄羅斯的「偏執多疑」，而且「背叛了成千上萬日本人在廣島長崎核災大火之中被燒死的記憶」，也就是二戰時期美軍對日本投下2顆原子彈，迫使日本投降一事。他直言，岸田並未要求美國懺悔，反而表明自己「只是美國人的侍從」。

▲拜登與岸田文雄13日在華府舉行雙邊會談。（圖／路透社）



美日元首13日雙邊會談後發表聯合聲明，「我們一致聲明，俄羅斯在烏克蘭的任何核武使用，都將成為對人性的敵對行為，不論以任何方式都無法合理化。」岸田14日表示，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，5月將於廣島舉辦的七大工業國組織（G7）峰會應該展現維持國際秩序及法治的強大意志。

岸田14日在華府記者會上未被問及梅德韋傑夫的評論，與他同行或在日本國內的政府官員也尚未回應此事。

▲梅德韋傑夫是普丁心腹。（圖／達志影像／美聯社）



梅德韋傑夫現任俄羅斯安全委員會副主席，該機構負責監督國防工業。他一度被視為親西方改革者，但自從烏俄戰爭爆發後，已改頭換面成為鷹派人物，多次警告西方插手可能導致核戰，甚至形容烏克蘭人是「蟑螂」，這種言論被基輔抨擊是公開的種族滅絕。

此前，俄羅斯總統普丁表示核武戰爭的風險正在上升，但堅稱俄羅斯沒有「發瘋」，而把該國核武視為純粹的防禦威懾。