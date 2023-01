9F公寓「炸成廢墟」變平地！俄空襲第聶伯羅至少12死　驚人慘況曝

▲ 第聶伯羅一棟公寓遭到空襲。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄羅斯14日對烏克蘭各地發動新一波飛彈空襲,基輔、哈爾科夫及敖德薩都遭到攻擊,東部城市第聶伯羅(Dnipro)一棟9層樓公寓更是直接被炸成廢墟,好幾間房夷為平地,已造成至少12人喪命,救難工作仍在持續。

▲ 救難人員連夜搜救。(圖/路透)

根據BBC,烏克蘭官員指出,俄軍14日的空襲擊中第聶伯羅一棟9樓建築入口處,整排建築被炸出一個巨大缺口,好幾層樓淪為廢墟,冒出濃濃白煙,造成12人死亡,另有73人受傷,其中包括14名兒童,可能是近幾月來最嚴重的攻擊。

現場聚集許多圍觀救援的民眾,也有民眾和救難人員一起尋找倖存者,還有忙著清理廢墟的志工。據官員說法,截至目前已有37人從大樓中獲救,包括8名兒童。社群媒體上曝光的影片中,救難人員在一片廢墟中架起梯子,幫助受困上方的居民,畫面險象環生。

#Dnipro : 10 dead already… Russia makes a horror reality show… pic.twitter.com/437cEv5jLz — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) January 14, 2023

Eternal memory to all whose lives were taken by terror! The world must stop evil. Debris clearance in Dnipro continues. All services are working. We're fighting for every person, every life. We'll find everyone involved in terror. Everyone will bear responsibility. Utmost. pic.twitter.com/zG4rIF8nzC — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 14, 2023

總統澤倫斯基在推特發文表示,第聶伯羅空襲後的殘骸清理工作將持續一整晚,「我們正為每一個人、每一條生命而戰。」他公開的影片可見公寓中間幾乎被夷為平地,只剩下最底部的幾層樓,上方建築都淪為瓦礫堆和石塊,原先在屋內的浴缸等家具也變成露天。

俄軍14日的空襲擊中多座城市電力基礎設施,是時隔2周再度攻擊烏克蘭電網,導致多數地區緊急停電,但第聶伯羅這棟公寓距離最近的電力設施仍有一段距離,目前不清楚為何遭受如此猛烈轟炸。

Absolutely devastating apartment strike in southern #Dnipro. All 9 apartment levels in this particular section have collapsed. pic.twitter.com/RPedSKx5n9 — The Intel Crab (@IntelCrab) January 14, 2023