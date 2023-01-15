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中榮南投偏鄉義診　羅娜部落民眾0距離享醫學中心級服務

▲南投縣衛生局首次攜手台中榮總前進羅娜部落，辦理義診及健康篩檢。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

▲南投縣衛生局首次攜手台中榮總前進羅娜部落，辦理義診及健康篩檢。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

112年春節前夕，南投縣衛生局攜手台中榮總之醫療團隊，近日前往信義鄉羅娜部落辦理義診及健康篩檢，為偏鄉寒冬送暖，讓部落居民直呼這是農曆年前最暖心的禮物，縣府秘書長洪瑞智也至現場感謝台中榮總之醫療團隊。

縣政府指出，這次是衛生局首次結合醫學中心台中榮總及中興大學後醫系辦理偏鄉義診，在地的信義鄉衛生所也同時提供C型肝炎篩檢；台中榮總當天由院長陳適安親自領隊，聯合副院長以及內科、外科、耳鼻喉科、骨科、眼科、兒科、婦產科等多位主任級醫師、護理師、藥師及社工師組成醫療團隊，遠赴百公里外的羅娜社區，為居民提供義診醫療、0距離享受醫學中心等級之服務。

▲南投縣衛生局首次攜手台中榮總前進羅娜部落，辦理義診及健康篩檢。（圖／南投縣衛生局提供）

縣府衛生局長陳南松表示，南投幅員廣大、醫療資源分佈不均，偏遠及醫療較為貧瘠之鄉鎮民眾，常因交通不便未能早期篩檢，導致無法把握就醫黃金時間；每年衛生局、所均協調醫療人力及攜帶醫療儀器，在無醫村巡迴辦理整合式健康篩檢，減少就醫時往返舟車勞頓的辛勞。

▲南投縣衛生局首次攜手台中榮總前進羅娜部落，辦理義診及健康篩檢。（圖／南投縣衛生局提供）

陳南松說，去（111）年在社區辦理295場篩檢，篩檢人數達2萬4755人，其中篩檢出2492人疑似血壓異常個案、疑似血糖異常654人、疑似血脂異常619人、子宮頸癌疑似異常28人、大腸癌疑似異常62人、乳癌疑似異常84人、口腔癌疑似異常37人、C型肝炎異常52人等等，疑似異常個案皆由篩檢醫療院所後續追蹤或轉介就醫；今年預計規劃48場次整合性健康篩檢服務及數百場癌症篩檢，已於1月6日啟動，持續服務鄉親。

▲南投縣衛生局首次攜手台中榮總前進羅娜部落，辦理義診及健康篩檢。（圖／南投縣衛生局提供）

陳南松提醒，全縣13鄉鎮市皆設有社區整合性健康篩檢巡迴服務，相關訊息及場次可洽當地衛生所，或至南投縣政府衛生局網站查詢；網址http://www.ntshb.gov.tw，查詢路徑：首頁/專題網站/整合性健康篩檢。

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