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寶礦力水得應援偏鄉　運動小將征戰賽場「金」厲害

▲寶礦力水得應援偏鄉 運動小將「金」厲害。（圖／寶礦力水得提供）

▲花蓮縣瑞穗鄉的瑞北國小女足球隊在多項賽事中稱霸。（圖／寶礦力水得提供）

生活中心／綜合報導

主打健康、運動、活力應援形象的知名運動飲料-寶礦力水得，為小小運動員撐腰，自2020年開始配合台灣全民食物銀行，提供偏鄉學校的校隊一整年份的運動補給，陪伴小運動選手們鍛鍊、茁壯，應援他們努力的每一滴汗水！

台灣全民食物銀行於105學年度起，開始推動執行「偏鄉教室營養補充包」方案，讓偏鄉孩童定期、定量補充成長期必要的營養品，奠定好健康基礎。走訪過程中發現，偏鄉學校對於培育體育校隊小選手非常用心、卻也很艱辛，因為校方在添購必要硬體設施設備及聘請教練後，往往就沒有多餘的經費得以兼顧小小運動員身體發育期所需的營養補給，故希望邀請相關企業一同給予支持。

有鑑於此，來自日本的寶礦力水得，一直以其企業理念「 Otsuka-people creating new products for better health worldwide.」（創造革新性理念，謀求全世界人類的健康與福祉）堅持努力著。連續多年成為台灣全民食物銀行的好夥伴，提供小選手們訓練時所需的運動飲料、還有方便攜帶能隨時沖泡的寶礦力水得粉末包，陪伴他們到處征戰，應援小選手們的每一滴汗水，讓每一位運動小將在賽場上奮力揮撒熱汗時，下場就能確實補充水分+電解質，以更好的狀態、最好的訓練成果，來不斷突破自我、挑戰佳績！

運動小將們也不負努力的自己，像是台中市萬豐國小棒球隊，時隔7年再度挺進國小聯賽軟式組8強，投手紀同學還飆出115公里球速，以超好成績重返榮耀！而宜蘭南澳國小籃球隊更是遠征芬蘭爭霸全場，奪下海豚盃國際分齡籃球賽13歲及14歲男童組雙料冠軍，成功躍上國際舞台！

而來自花蓮縣瑞穗鄉的瑞北國小女足球隊，也於2022年拿下2022體育署盃五人制足球錦標賽「國小女生組冠軍」、台東縣區域足球聯賽「國小女生高年級組冠軍」，以及花蓮縣全縣運動會足球賽「國小女生組冠軍」多個獎項，值得喝采！

小將們的努力，希望能讓更多人看見，也邀請大家與寶礦力水得一起為小選手們加油，期待這群運動小將能夠在各地發光發熱，成為體壇最閃亮的明日之星！

▲寶礦力水得應援偏鄉 運動小將「金」厲害。（圖／寶礦力水得提供）

▲寶礦力水得提供偏鄉校隊小選手訓練時所需的運動飲料。（圖／寶礦力水得提供）

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