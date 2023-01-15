今晚8縣市10°C↓！下波冷空氣小年夜報到　「春節天氣概況」出爐

▲冷氣團南下各地天氣涼冷。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

明日受到大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯下降，中部以北低溫下探12度，今晚8縣市將出現10度以下低溫。中央氣象局表示，周三冷氣團減弱，周五也就是小年夜又會有一波東北季風增強，北台灣轉涼，桃園以北、東半部、竹苗山區有局部降雨，且初步預報顯示，大年初一後可能還會有一波強冷空氣。

氣象局預報員陳伊秀表示，冷氣團持續影響到周二，北台灣整天偏冷，中南部、花東早晚涼冷，中部以北、東北部低溫12到13度，南部、花東14到15度，空曠近山區再低約2到3度，今日各地越晚越冷。

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明日北部、宜蘭整天都冷，白天高溫回升幅度有限，整天都只有13到15度，中南部、花東高溫則約18到20度。降雨區域則集中在基隆北海岸、大台北山區，新竹以南都是多雲到晴，中南部山區則可能有零星降雨。

▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

氣象局已發布低溫特報，今晚至明日基隆、臺北、新北、桃園有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江有持續6度左右氣溫發生的機率，新竹、苗栗及金門有10度以下氣溫發生的機率

周三、四冷氣團減弱，各地溫度逐漸回升，降雨範圍仍以桃園以北、東半部為主，新竹以南多雲到晴。

▲未來一周天氣預測。（圖／氣象局）

周五也就是小年夜，又會有一波東北季風略微增強，持續影響至大年初一，不過這波冷空氣強度比較弱，僅北台灣轉涼，其他地區早晚有涼意，降雨則仍以迎風面的桃園以北、東半部為主。溫度方面中部以北低溫14到15度，其他地區16到18度。北部整天偏涼，高溫也只有16到18度。

至於過年後期天氣，初步預報顯示，大年初一以後可能還會有一波更強冷空氣南下，冷空氣強度有望達到冷氣團等級，降雨範圍則仍是以迎風面北部、東半部為主，不過因為時間相隔仍久，因此預報不確定性還很大，需持續觀察。